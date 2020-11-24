Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile Karabağ’daki çözümü görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi 23 Kasım’da telefon görüşmesinde Artsakh’taki (Karabağ) çözümü değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Lavrov’un Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Lavrov, Ürdünlü mevkidaşının isteği üzerine ona, Rusya’nın 10 Kasım’dan itibaren Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tam ateşkes sağlama ve tüm askeri eylemleri durdurma amacıyla gösterdiği arabuluculuk çabaları hakkında bilgi verdi. Ürdünlü bakan, Rusya’nın ateşkes ve uzun vadeli çözüme geçiş için uygun koşulların yaratılması konusunda oynadığı belirleyici rolü memnuniyetle karşıladığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/24/Lavrov-Karabağ-Rusya-Ürdün/198506