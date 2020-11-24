Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin’le görüştü

DUVAR – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez’in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti” ifadelerine yer verildi.

‘LİBYA’DA İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRÜLMELİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Grubu’nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdiği aktarıldı.

Erdoğan’ın Suriye’de de Türkiye-Rusya işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini söylediği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Suriye’deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ’da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.” (HABER MERKEZİ)

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