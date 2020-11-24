Azerbaycan Başsavcılığı işkence görüntüleri ile ilgili soruşturma başlattı

Azerbaycan Başsavcılığı Ermeni esirlerin kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını yansıtan videolar hakkında soruşturma başlattı. BBC’ye konuşan Başsavcılık Sözcüsü Salimzadeh “Görüntülerin çoğu sahte olsa da bazılarının gerçeği yansıttığı yönünde şüphelerimiz var” dedi.

Azerbaycan Başsavcılığı sözcüsü Günay Salimzadeh Azerbaycan’da BBC’ye yaptığı açıklamada , “Başsavcılık şu anda askerlerimizin işlediği söylenen insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele iddialarını ve görüntüleri soruşturuyor. Bunların çoğu yanlış olsa da, bazılarının gerçeği yansıttığı yönünde şüphelerimiz var” dedi.

Salimzadeh “Bu nedenle tüm bu görüntü ve fotoğraflar soruşturma için Askeri Savcılığa gönderildi” diye konuştu..

BBC konuyla ilgili haberinde “Son günlerde sosyal medyada Ermenilere Azerbaycan askerleri tarafından zalimce muamele edildiği iddiasıyla videolar yayıldı. Bunlardan birinde bir adamın kafası kesiliyor ve vücudunun parçalarıyla oynanıyor. videodaki kişiler Azerice konuşuyor” bilgisine yer verdi.

Başsavcılık, söz konusu videoyla ilgili olarak ceza davası açıldığını da söyledi.

Salimzadeh “Bu olay üzerine bir ceza davası açıldı. Faillerin bizim olduğu gerçekten kanıtlanırsa, o zaman sorumlulukları ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Başsavcılık, “kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecek” dedi. Başsavcılık ayrıca Ermenistan’ın işlediği savaş suçları ile ilgili bir soruşturma da açıldığını açıkladı.

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Güney Kafkasya Direktörü Georgi Gogia, videolarla ilgili “etkili bir soruşturma” yapılması çağrısında bulundu.

Gogia, “Etkili bir soruşturma, bireyin ve faillerin sorumluluklarını belirlemeli ve sorumluları uygun şekilde yargılamalıdır” dedi. Direktör, örgütün videoları bağımsız olarak doğrulamadığını, ancak görüntülerin savaş suçu olabileceğini söyledi.

Öte yandan görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan ve birkaç haftadır Ermeni ordusu elinde olduğu belirtilen Azerbaycanlı iki asker Amin Musayev ve Bayram Kerimov’dan haber alınmadığı belirtiliyor.

Ukraynalı gazeteci Alexander Kharchenko Ermeni askerlerinin çatışmanın ardından yaralı iki askere ilk yardımda bulunduğunu, sonrasında birisine arabada kötü muamele edildiğini gösteren bir video yayınlamıştı. Ancak BBC’ye göre ne Azerbaycan, ne Ermenistan ne de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi bu kişilerin akıbetiyle ilgili henüz bir açıklama yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva BBC’ye Azerbaycan’da konunun araştırılmakta olduğunu ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirileceğini söyledi.

(BBC Azeri, Ajanslar)

Agos