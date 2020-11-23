Vandallar: Terk ettikleri köyleri yakıp yıkan Ermeniler hayvanları da telef etti

Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından işgal ettikleri toprakları terk eden Ermeniler arkalarında harabe bırakıyor. Ev ve bahçelerini ateşe veren Ermeniler yanlarında taşıyamayacakları hayvanları de telef etti. Politico’nun haberine göre tavukların başı, atların midesi kesilerek telef edilirken, bazı hayvanlar ise kilometrelerce yürütüldü.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında altı hafta süren çatışmaların ardından Dağlık Karabağ anlaşmasıyla işgal ettikleri topraklardan geri çekilen Ermeniler evleri, ormanları yakarak hayvanlarını telef ederek gidiyor…
VAHŞET…
Terk ettikleri köyleri harabeye çeviren Ermeniler, taşımaya güçleri yetmeyen hayvanları telef acımasızca telef etti. Politico’nun haberine göre tavukların başı, atların midesi kesilerek telef edilirken, bazı hayvanlar ise kilometrelerce yürütüldü.
HARABEYE ÇEVİRİP GİTTİLER
Ermenistan ordusunun 20 Kasım’da çekildiği Ağdam kentinde ise neredeyse sağlam bina bulunmuyor.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı Dağlık Karabağ’daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı Ermenistan’ı ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.
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