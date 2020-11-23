Türkiye Dağlık Karabağ’da bağımsız askeri gözlem noktası istiyor

Reuters haber ajansına konuşan Türk bir kaynak, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgede bağımsız askeri bir gözlem noktası oluşturmak istediğini, ancak Rusya’nın bu talebe karşı çıktığını söyledi.

Türk kaynak, Dağlık Karabağ’la ilgili olarak Rusya ve Türkiye arasındaki en büyük fikir ayrılığının bu konuda yaşandığını aktardı. Rusya’nın, Türkiye’nin ayrı bir gözlem nodünktasına sahip olmasını gerekli görmediğini ifade eden Türk kaynak, ancak bunun Türkiye açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak, bu konudaki görüşmelerin Moskova’da devam edeceğini belirterek Türkiye’nin bir uzlaşmaya varılmasını beklediğini de vurguladı.

Rusya’dan ise gözlem noktaları konusunda yaşanan anlaşmazlığa ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Dağlık Karabağ’daki anlaşma

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım’da Dağlık Karabağ’da çatışmaların durmasını ve Rus askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmada bölgeye yaklaşık 2 bin Rus askerinin gönderileceği belirtilmişti.

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Rusya’dan anlaşma sonrası yapılan açıklamalarda, bölgede Türk askerinin bulunmayacağına işaret edilmişti. Fransa ise Dağlık Karabağ’da uluslararası bir denetim mekanizması oluşturulmasını istiyor.

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Ermenistan 121 köy ve kasabadan çekildi

Öte yandan Ermenistan’da hükümet, Dağlık Karabağ’da 121 köy ve kasabadan daha çekildiğini ve bu bölgelerde kontrolü Azerbaycan güçlerine bıraktığını duyurdu. Ermeni hükümetinin yayınladığı listede yer alan bazı bölgelerin çatışmada kaybedildiği, bazılarının da doğrudan Azerbaycan’a verildiği belirtiliyor.

Hafta sonu Bakü’de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Bakü’nün kontrolüne geçen bölgelerde farklı inanç ve etnik kökene sahip insarların bir arada yaşamasını sağlaması gerektiğini söylemişti.

Reuters,dpa/HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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