Türk İşgalinden Destekli Kiralık Teröristleri Rasul Ayn Bölgesindeki Mar Tuma Kilisesi’ni Yağmaladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HASEKE – Türk işgalinden destekli kiralık terör örgütleri Haseke’nin kuzeyindeki Rasul Ayn bölgesindeki ahalilere karşı suçlu uygulamalarına devam ederek bahsedilen bölgedeki Mar Tuma Kilisesinin muhtevalarını yağmaladı.

Haseke’den yerel kaynaklar SANA muhabirine; Türk işgalinden destekli terör gruplarının Rasul Ayn’da bulunan Mar Tuma Kilisesi’ndeki mobilya, metal teçhizat, bakır koleksiyon parçaları ve elektrikli aletleri çaldıklarını belirtti.

Öte yanadn kaynaklar; Türk işgal güçleri ve onların emrindeki terörist çetelerinin Rasul Ayn bölgesindeki köy halkına yönelik ihlallerini sürdürdüklerini ve bu köylerdeki ajanlarıyla işbirliği yaparak yeni tarım arazilerine el koyduklarını, tarım alet ve makinelerini çaldıklarını ve çiftçilerin topraklarını işlemelerini engellediklerini belirtti.

Çeviri: P.M.

SANA