Trabzon’da öldürülen papazın, kız kardeşinden ilginç açıklamalar

5 Şubat 2006 tarihinde Oğuzhan Akdin isimli o dönem 16 yaşında olan bir genç tarafından ‘hak din hristiyanlıktır, Türkler’de bir gün hristiyan olacak’ dediği iddiasıyla öldürülen Rahip Andrea Santaro ile ilgili kız kardeşinden ilginç iddialar geldi. Öldürüldüğünde Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi olan İtalyan Andrea Santoro’nun kız kardeşi Maddalena Santoro İtalya’da yayınlanan Corriere Della Sera isimli yayın organına cinayet öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı.



BEDENİMİ ÖDÜNÇ VERMEK İÇİN…

Papaz okulunda okuyan Rahip Santoro’nun Roma piskoposluğu tarafından pastoral destek olarak Türk Kilisesi’ne verildiğini belirten Madalena kardeşinin Trabzon’da ölümünden 1 yıl önce yazdığı mektupta “bedenimi Trabzon’daki insanlara ödünç vermek istiyorum” şeklinde ifadeler yazdığını belirtti. Madalena, ’Santoro Türkiye’de-Trabzon’da mutluydu, zorluklara rağmen görevini yerine getirdiğini hissetti. Tam da Trabzon’dan ölümünden önceki yılın 1 Şubat’ında: “Ben bu insanların arasında yaşamak ve onlara bedenimi ödünç vererek İsa’nın bunu yapmasına izin vermek için buradayım” ifadelerini paylaşmış.



KURŞUN İZLERİNİN OLDUĞU İNCİL NEREDE

Corriere Della Sera’da yayınlanan makalede Santoro’nun kız kardeşi Madalena Trabzon’da öldürülen Santoro’nun üzerinde rahibin vücudunu delen kurşunların izlerinin bulunduğu İncil’in sergilendiği yer ile ilgili de bilgiler veriliyor. Madalena şöyle devam ediyor. ‘Kurşun izlerinin olduğu incil Şimdi 80’lerde Collatino’nun kenarında doğan Verderocca’daki Gesù di Nasıra kilisesinde sergileniyor:

Kilisede, kendisinin istediği kutsal simgelere yakın ve özel olarak yapılmış bir kutuya yerleştirilecek: “Altı çizili ve notlarla dolu o İncil ve cinayet sırasında giydiği ceket, Türk polisinden ancak bir yıl sonra almayı başardık. Kardinals Poletti ve Ruini’ye yazdığı mektuplar gibi yayınlanmamış yazılarının birçoğu hala elimizde. Ve belki de Robert Royal’in komodinin üzerinde bir yazısının bulunması tesadüf değildir: “Yirminci yüzyılın şehitleri””

KİM NEDEN ÖLDÜRMÜŞTÜ

Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi İtalyan Andrea Santoro 5 Şubat 2006 tarihinde Oğuzhan Akdin isimli o dönem 16 yaşındaki bir genç tarafından silahla vurularak öldürülmüştü,

Cinayeti işlediği tarihte 16 yaşında olan Akdin şunları söylemişti:”Santoro’nun misyonerlik yaptığını çevremde duyunca kiliseye gittim. Konuşmak istedim. Bana ‘Hak din Hristiyanlıktır. Bir gün bütün Türkler Hristiyan olacak’ deyince çok sinirlendim, yanından uzaklaştığım bir sırada ‘Sizin dininiz değil bizim dinimiz (İslamiyet) gerçek hak dinidir’ dedim ve tekbir getirerek ateş ettim. Rahip Santoro’ya iki mermi isabet etmişti. Çıkarken de havaya bir el ateş ettim ve olay yerinden ayrıldım. Olay sadece bundan ibarettir. Yaptığımı inkar etmiyorum. Devletimi böyle bir olay karşısında zor durumda bırakmak beni pişman etmiştir. Bu pişmanlığımı da açıkça ifade ettiğimi belirtiyorum’ demişti.

Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akdin, 24 Ağustos 2016 günü cezasını tamamlayarak tahliye edilmiş, sonrasında Bodrum’da abisi ile birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastanede uzun süre tedavi olup ardından taburcu edilmişti.

AYRINTILAR >>>https://www.61saat.com/bolgesel/trabzon-da-oldurulen-papazin-kiz-kardesinden-ilginc-aciklamalar-h812530.html