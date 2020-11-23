Reuters’tan Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya anlaşmazlık yaşıyor

Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki ateşkesi ortaklaşa izleyeceğini belirten Reuters haber ajansı, bir Türk kaynağın açıklamalarına yer verdiği haberinde kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Ajans, haberinde Türkiye’nin bağımsız bir askeri karakol talep ettiğini, Rusya’nın ise buna karşı çıktığını ileri sürdü.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım’da ilan ettikleri ateşkesle Dağlık Karabağ’da haftalardır süren çatışmaları sona erdirmişlerdi.

Ateşkes anlaşmasına göre, Dağlık Karabağ bölgesine yaklaşık 2 bin Rus barış gücü konuşlandırılacak.

“GÖRÜŞ AYRILIĞININ EN BÜYÜK SEBEBİ…”

Reuters, Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki ateşkesi ortak izleyeceğini belirterek Türkiye ile Rusya arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti.

Ajansa konuşan bir Türk kaynak yaptığı açıklamada “Şu anda görüş ayrılığının en büyük sebebi Türkiye’nin Azeri topraklarında kuracağı gözlem noktası” dedi.

Kaynak, “Rusya, Türkiye’nin bölgede ortak gözlem merkezinden bağımsız kendi gözlem noktasını kurmasının gereksiz olduğuna inanıyor. Bununla beraber, bu (adım) Türkiye için gerekli” ifadelerini kullandı.

Türk kaynak açıklamasının devamında ise Rusya ile görüşmelerin devam edeceğini ve Türkiye’nin Rusya ile bir uzlaşmaya varmayı umduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Eylül ayında Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan arasında yaşanan gerilim kısa bir süre içerisinde çatışmaya dönüşmüştü. Bölgede yüzlerce insan yaşamını yitirirken çok önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için “acı verici” olduğunu söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de “Bu bildiri uzun süre devam eden işgali sonlandırıyor. Laçın ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor” demişti.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/reuterstan-daglik-karabag-iddiasi-turkiye-ve-rusya-anlasmazlik-yasiyor-6138071/