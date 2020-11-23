Papa Francis’in yeni kitabı ‘Bırakın hayal edelim’: Göçmenler Hristiyanlık için bir tehdit değil

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, yayınlanan yeni kitabında göçün Hristiyanlık için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Göçmen ve mülteci haklarını güçlü bir şekilde savunması ile tanınan ruhani lider, “Bırakın hayal edelim” adlı kitabında, “Hangi dini inanca sahip olursa olsun zordaki bir göçmeni Hristiyan kültürünü zayıflatacak endişesi ile reddetmenin Hristiyanlığı ve kültürünü kabaca kötü tanıtmak” olduğunu söyledi.

İngiliz biyografi yazarı Austen Ivereigh ile sohbetlerinin bulunduğu kitapta göç konusundaki düşüncelerini paylaşan Papa Francis, “Göç, onu bir tehdit gibi göstererek çıkar sağlamayanlar için Hristiyanlığa karşı bir tehdit değildir” dedi.

İtalyan bir göçmenin torunu

Arjantin’e yerleşen İtalyan bir aileden gelen Papa, Akdeniz’i geçen göçmenlerle “dayanışma” içinde olduğunu, zengin ülkelerin reddettiği hayatını kaybeden kişilerin yasını tuttuğunu da sık sık dile getirmişti.

Kitapta, “Halklarımızın haysiyeti, göçmen ve mültecilerin ölümcül bölgelerden daha güvenlilerine korkmadan geçebilmeleri için gereken koridorları istiyor” diyen ruhani lider, “Göçü kırmak için tehlikeli çöl ve denizleri geçerken yüzlerce kişinin ölmesine sessiz kalmak kabul edilemez. Tanrı bu ölümlerin her birinin hesabını soracaktır” dedi.

“İnsanlara gerçek sorunlarını unutturmak için hayali düşmanlara kızgınlık ve nefretlerini kanalize eden” liderleri kınayan 83 yaşındaki Papa, “Hristiyan çoğunluğa sahip ülkelerdeki milliyetçi-popülist fantazinin Hristiyan medeniyetini, İslam ve Yahudiler gibi algılanan düşmanlara karşı savunmaktan ibaret olduğunu de belirtti.

Euronews