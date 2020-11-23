Moskova Dram Tiyatrosu’na Ermeni sanatçı Armen Jigarkhanyan’ın adı verilecek

Meşhur Ermeni oyuncu, sanatçı, SSCB Halk sanatçısı Armen Jigarkhanyan’ın yönettiği Moskova Dram Tiyatrosu, sanatçının ölümünden sonra onun adı taşıyabilir.
Tiyatro ekibi önümüzde böyle bir teklifle Moskova Belediyesine başvuruda bulunacak.
Ekip tiyatroya Armen Jigarkhanyan’ın adını verme önerisine dair kararı oybirliğiyle toplantı sırasında kabul etti.
Kararda konuyla ilgili Moskova Belediyesi Kültür dairesine başvurulacağı ifade edildi. Tiyatronun adı ‘Moskova Jigarkhanyan tiyatrosu’ olarak değiştirmesi öngörülüyor.
Ermeni ünlü sanatçı Armen Jigarkhanyan Moskova Dram Tiyatro’sunu 1996 yılında kurmuştu.
Hatırlanacağı üzere dünyaca ünlü Ermeni oyuncu Armen Jigarkhanyan, 14 Kasım tarihinde 85 yaşında dünyaya gözlerini yumdu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/23/Moskova-Ermeni-Armen-Jigarkhanyan/198463
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