Konaşenkov: Son 24 saatte 2300’den fazla sığınmacı Dağlık Karabağ’daki evlerine döndü

Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, “Kuzey ve güney sorumluluk bölgelerinde sahadaki durum ve ateşkese uyulup uyulmadığı Rus barış gücü misyonu tarafından 23 gözlem noktasında 24 saat kesintisiz olarak izleniyor.Cephe hattının tamamında ateşkese uyulmaya devam ediliyor” dedi.

Rus barış gücü askerlerinin sığınmacıların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamayı sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, “Son 24 saat içinde 2334 sığınmacı, Ermenistan topraklarından Dağlık Karabağ’daki evlerine döndü. 14 Kasım’dan bu yana 11 binden fazla Dağlık Karabağ sakini, Rus barış gücünün desteğiyle önceki yaşam alanlarına döndü” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Rus barış gücü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin koordinasyonunda cenaze değişimine devam edildiğini de ekledi.

Sputnik Türkiye