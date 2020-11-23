Karabağ’daki Ermeni lider Arutyunyan’dan Putin’e teşekkür

Dağlık Karabağ’daki Ermeni toplumunun lideri Araik Arutyunyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bölgede ateşkes sağlamaya ve savaşı durdurmaya yardımcı olduğu için teşekkür etti.

Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür eden Araik Arutyunyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Rusya yönetiminin çabaları ve eylemleri sayesinde Azerbaycan-Karabağ çatışma bölgesinde akan kanı durdurmak mümkün oldu. Rusya Federasyonu’na ve özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, durumu istikrara kavuşturma yönündeki arabuluculuk çabalarından, ateşkesi sağlama ve savaşı sonlandırma, bölgemizde barış ve istikrarı onarma konusundaki yardımdan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Rus barış gücünün “önemli dengeleyici faktör” haline geldiğini ifade eden Arutyunyan, Korgeneral Rustam Muradov başkanlığındaki Rus barış gücü yönetimiyle etkili işbirliğinin kurulduğunu belirterek, bölgedeki “durumun istikrara kavuşturulması, barışın tesisi ve sürdürülmesi için elverişli koşullar yaratılması amacıyla yapılan çalışmalar ve gösterilen çabalardan dolayı” teşekkür etti.

Ayrıca bölgeye gönderilen insani yardım malzemeleri ve sivil altyapının canlandırılmasından dolayı teşekkür eden Arutyunyan, Rus askerlerin, bölgeye dönen insanlara ve insani yardım malzemelerini taşıyan konvoylara eşlik ederek güvenliklerini sağladığını yazdı.

Arutyunyan ayrıca bölgedeki Ermeni kültürel ve dini miras anıtlarının korunması için gösterilen aktif çabalardan dolayı da Rus lider Putin’e teşekkür etti.

Sputnik Türkiye