KALFAYAN OKULU’NUN YILLIK KUTLAMALARI VESİLESİYLE DİANA KAMPAROSYAN’A PATRİKLİK NIŞANI TEVDİ EDİLDİ… MERHUM BAŞEPİSKOPOS SEBUH ÇULCUYAN DUALARLA ANILDI…

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 22 Kasım 2020, Pazar, Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde, Kalfayan Okulu’nun Yıllık Kutlamalarına riyaset etti. Surp Badarak’ı Rahip Harutyun Damadyan sunarken, törende Rahip Şınorhk Donikyan, Şirvan Mürzyan ve Rahibe Kayane Dulkadiryan hazır bulundular. İlahileri, Sevan Agoşyan’ın yönetiminde ve orgu eşliğinde Sahakyan Korosu üyeleri seslendirdiler.

Törene Diana Kamparosyan önderliğinde Kalfayan Okulu yöneticileri ve okul müdürü Tamar Nergis katıldı. Corona virüs nedeniyle kutlamalar sadece Surp Badark ve “Hokehankisd” dualarıyla sınırlı kaldı.

Rab’bin Duası’ndan önce, Patrik Hazretleri vaaz etti ve geçtiğimiz günlerde merhum olan Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Sebuh Çulcuyan’ı andı. Patrik Hazretleri, Ermeni Kilisesi’nin kıymetli din adamlarından biri olan Başepiskopos Sebuh’un kalıcı ürünler ortaya koyduğunu hatırlattı. Başepiskopos Sebuh’un, Malatya doğumlu olması nedeniyle, İstanbul Ermeni Cemaati’ne karşı özel bir sevgi ve saygı beslediğini belirterek, Coronavirüs nedeniyle ölümünün İstanbul Ermeni Cemaati’nden de hüzne yol açtığını söyledi. Bununla birlikte, Gugark Bölgesi’ndeki halkı tarafından gerçek bir ruhani önder olarak kabul edildiğini ve bu nedenle kendi yaşantısının kazanılmış bir yaşam olduğunun altını çizdi. Patrik Hazretleri daha sonra, günün Kutsal Kitap bölümünü yorumladı ve göksel hazineler biriktirmenin metotları hakkında konuştu. İnsani hizmetlere el atmak ve başkalarının yaşamında ışık olmak, çoklarımızı bu amaca yönlendirecekti. Bu çerçevede, Kalfayan Yetimhanesi’ni ve O’nun amacını örnek gösterdi. İstanbul Ermeni Cemaati’nin özel kurumlarından biri olan Kalfayan, yıllar boyunca ihtiyaç sahibi çocuklara hizmet etmeye devam etmekteydi. Rahibe Sırpuhi Kalfayan bu vizyonla kurumu ve Rahibeler Topluluğu’nu kurmuştu. Yıllar önce atılan bu adımlarla, Kalfayan günümüze kadar hizmet etmeye devam ederken, günümüzde de kutsal amacını devam ettirmektedir. Patrik Hazretleri, bu vesileyle okulun yöneticilerini, müdüriyetini ve öğretmenlerini kutladı.

Patrik Hazretleri, daha sonra Kalfayan Yetimhanesi Yönetim Kurulu Başkanı Diana Kamparosyan’ın cemaatimiz yararına yürüttüğü çalışmalara değindi. Kendisinin, hizmet olgusunu en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, cemaatimiz içersinde insani yardım faaliyetlerinde ve kültürel projelerde her zaman elini taşın altına koyduğunu vurguladı. Takdire layık bu hizmetinin takdir edilmesi gerekmekteydi. Bu takdir sadece kendisini değil, aynı zamanda onun hizmet ettiği cemaatimizi de onurlandıracaktı. Patrik Hazretleri, Diana Kamparosyan’ın uzun yıllar gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerin Patriklik Makamı tarafından değerlendirildiğini ve kendisinin “Patrik Hovhannes Golod Altın Madalyası”na layık görüldüğünü ilan etti. Daha sonra Rahip Harutyun, Patriklik Beratı’nı okudu ve Patrik Hazretleri’nin eliyle nışan tevdii gerçekleşti.

Surp Badark sonunda, “Hokekankisd” duaları okundu ve Kalfayan Yetimkanesi ve Rahibeler Topluluğu’nun kurucuları, Rahibe Sırpuhi Kalfayan başta olmak üzere rahibeleri, okulun hayırseverleri, eğitimcileri ve öğrencileri anıldılar. Aynı zamanda, merhum Başepiskopos Sebuh Çulcuyan da anıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/