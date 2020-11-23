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Hrant Dink Cinayeti Davası 15 Aralık’a ertelendi

2020-11-23

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’na 24 Kasım sabahı yapılan celse ile devam edildi. Savcılığın esas hakkındaki mütalaası hazır olmadığından dava 15 Aralık 2020’ye ertelendi.

Kamu görevlilerinin yargılandığı  davanın bir önceki  celsesinde mahkeme heyeti Dink Ailesi avukatlarının taleplerini kabul etmemiş, dosyayı esas  hakkındaki mütalaasını sunması için savcılığa  göndermişti. Bu, davada sona yaklaşıldığı anlamına geliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Kasım Salı günü devam eden duruşmada  savcılığın esas hakkındaki mütalaasının hazır olmadığı görüldü.

Mahkeme heyeti bunun üzerine davayı 15 Aralık 2020’ye erteledi. Mahkeme heyeti savcıya esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için önümüzdeki duruşmaya kadar süre verilmesine, celse arasında mütalaanın sunulması durumunda, duruşma günü beklenmeksizin esasa ilişkin beyanları hazırlanmaları için taraflara süre verilmesine karar verdi. Heyet tutuklu sanıkların tahliye talepleri ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin ise sonra değerlendirilmesine karar verdi. Davada  Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün tutuklu olarak yargılanıyor.

Mahkeme heyeti bir öncekti celsede Dink Ailesi avukatları tarafından sunulan dosyanın genişletilmesi ve Hrant  Dink ile 2004 yılında  İstanbul Valiliği’nde yapılan görüşmeye  katılan MİT görevlilerini dinlenmesi taleplerini kabul etmemişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24924/hrant-dink-cinayeti-davasi-15-aralik-a-ertelendi

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