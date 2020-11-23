Hrant Dink Cinayeti Davası 15 Aralık’a ertelendi

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’na 24 Kasım sabahı yapılan celse ile devam edildi. Savcılığın esas hakkındaki mütalaası hazır olmadığından dava 15 Aralık 2020’ye ertelendi.

Kamu görevlilerinin yargılandığı davanın bir önceki celsesinde mahkeme heyeti Dink Ailesi avukatlarının taleplerini kabul etmemiş, dosyayı esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcılığa göndermişti. Bu, davada sona yaklaşıldığı anlamına geliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Kasım Salı günü devam eden duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasının hazır olmadığı görüldü.

Mahkeme heyeti bunun üzerine davayı 15 Aralık 2020’ye erteledi. Mahkeme heyeti savcıya esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için önümüzdeki duruşmaya kadar süre verilmesine, celse arasında mütalaanın sunulması durumunda, duruşma günü beklenmeksizin esasa ilişkin beyanları hazırlanmaları için taraflara süre verilmesine karar verdi. Heyet tutuklu sanıkların tahliye talepleri ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin ise sonra değerlendirilmesine karar verdi. Davada Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün tutuklu olarak yargılanıyor.

Mahkeme heyeti bir öncekti celsede Dink Ailesi avukatları tarafından sunulan dosyanın genişletilmesi ve Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği’nde yapılan görüşmeye katılan MİT görevlilerini dinlenmesi taleplerini kabul etmemişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24924/hrant-dink-cinayeti-davasi-15-aralik-a-ertelendi