Dağlık Karabağ’da mayın patladı: 1 Azeri askeri öldü, 1 Rus asker ve 4 Ermeni görevli yaralandı

Dağlık Karabağ’da mayın patlaması sonucu 1 Azerbaycan subayı hayatını kaybederken bölgede geçici görevli 1 Rus subayı ve dört Ermeni güvenlik görevlisi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ’ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayın patladı.

Rus askerinin başkent Bakü’deki hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Rus barış güçlerinin komutasında kurulan Azerbaycan, Emenistan ve Kızıl Haç’tan yetkililerin de aralarında bulunduğu ortak gruplar, çatışmalarda ölen kişilerin cesetlerini arama ve nakletme çalışmalarında bulunuyor. Bir haftadan beri devam eden çalışmalar sırasında ölülerin naaşları defnedilmek üzere taraflara teslim ediliyor.

Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar eylül ayının sonunda başlamış birçok ateşkes girişimine rağmen 10 Kasım’a kadar çatışmalar devam etmişti. 2016 yılından bu yana en kanlı çatışmalara sahne olan bölgede Rusya’nın arabuluculuğunda iki ülke ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurduğu anlaşma ile Azeri ve Ermeni tarafların Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ’da görev alması konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Ermenistan Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini boşaltmayı kabul etmişti.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulmuştu.

Euronews