Azerbaycan ordusu ateşkes bildirisine rağmen Berdashen köyü işgal etmeye çalışıyor

Karabağ’daki Berdashen köyün sakinleri WarGonzo telegram kanalına Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kendi köylerini işgal etmeye çalıştığını bildirdiler.

Berdashen köyü Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Martuni idari bölgesinde bulunuyor. Martuni bölgesinden 6 köy Azerbaycan’ın işgaline uğradı ve ateşkes bildirisine göre Azerbaycan’ın kontrolü altında kalacak. Fakat Berdashen bu 6 köy arasında yer almıyor ve Azerbaycan ordusunun bu girişimi ateşkes bildirisinin ihlali anlamına geliyor.

Şu an itibarıyla Berdashen köyün sakinleri kendi gücüyle Azerbaycan ordusunun bu girişimine karşı direniyorlar.

Hatırlanacağı üzere 9 Kasım tarihinde imzalanan üç taraflı yazılı bildirisine göre Artsakh Cumhuriyeti’nin Taliş, Matağis, köyleri, Martuni, Askeran idari bölgelerinden bazı yerleşimler, Şuşi şehri, Hadrut, Cabrayil, Fizuli, Zangelan, Kubatlu, Ağdam, Karvaçar (Kelbacar) ve Kaşatagh(Laçin) idari bölgeleri Azerbaycan’ın kontrolüne geçti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/23/WarGonzo-Azerbaycan-ordusu-Karabağ-Ermeni/198505