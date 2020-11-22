“Serafim Melekleri” ortaya çıktı

86 yıldır müze olarak kullanıldıktan sonra, 24 Temmuz’da cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 7 yıldır bulunan iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı. 1993’te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul’un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013’te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu.

Yıllarca bitirilemeyen ve iskelesinin bile tarihi eserin doğal bir parçasıymış sanılmaya başlanan Ayasofya’nın restorayonunda kubbeyi taşıyan pandantifteki, Tanrı’nın Tahtı’nı koruyan Kanatlı Melek Serafim figürü üzerinde de çalışmalar yapıldı. Meleğin yüzündeki metal maske çıkarıldı, 6-7 kat badana ve sıva kaldırıldı.

Yıllarca bitirilemeyen ve iskelesinin bile tarihi eserin doğal bir parçasıymış sanılmaya başlanan Ayasofya’nın restorayonunda kubbeyi taşıyan pandantifteki, Tanrı’nın Tahtı’nı koruyan Kanatlı Melek Serafim figürü üzerinde de çalışmalar yapıldı. Meleğin yüzündeki metal maske çıkarıldı, 6-7 kat badana ve sıva kaldırıldı.

2013’ten bu yana varlığını sürdüren iskele bugün tamamen sökülerek kaldırıldı. İskelenin kaldırılmasıyla beraber “Serafim Melekleri” figürü de ortaya çıktı.

OdaTv