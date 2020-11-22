Putin: Rusya, Dağlık Karabağ anlaşması imzalanırken sadece arabulucu rolündeydi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşma imzalanırken Rusya’nın sadece arabulucu rolünde olduğunu ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılması için yükümlülük üstlendiğini belirtti.

Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Putin, Dağlık Karabağ’la ilgili anlaşma imzalandığı sırada Rusya’nın sadece arabulucu rolünü yerine getirdiğini ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılması için yükümlülük üstlendiğini ifade etti. Putin, “Rusya, yalnızca arabulucu rolünü yerine getirdi ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılmasını sağlamak için bu belge kapsamında yükümlülük üstlendi. Şimdi zaten bunu yapıyoruz” diye konuştu.

Anlaşmanın mimarlarının Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu vurgulayan Putin, “Metne gelince, üzerinde üçümüz çalıştık; ben, (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev ve (Ermenistan) Başbakan (Nikol) Paşinyan. Başka türlü olması mümkün değildi, zira aslında bu iki taraf arasında olan bir anlaşmaydı” ifadelerini kullandı.

ABD seçimleri açıklaması

ABD’nin seçim sisteminde sorunlar olduğunu, ancak bunun Rusya’nın değil ABD’nin sorunu olduğunu söyleyen Putin, şöyle konuştu: “Şu anda geniş kitleler tarafından dahi biliniyor, şu veya bu eyalette kazanan aday, tüm delegelerin oylarını alıyor. Diyelim ki yirmi delege var, 11’ini kazanıyor fakat 20’sini de alıyor. Fakat bazen bu delegelerin arkasında daha az seçmen olabiliyor.”

ABD tarihinde başkanın çok sayıda delege tarafından seçildiği fakat bu kişilerin arkasında daha az sayıda seçmen olduğu gibi durumların 3 kez yaşandığına dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peki bu demokratik mi? Bence bu konu çok açık. Bunu Amerikan siyasi sistemini ya da seçim sistemini damgalamak için söylemiyorum. Bu uzun zaman önce yapıldı. Amerikalı meslektaşlarımdan birinin bana geçmişte söylediği gibi, ‘biz buna alışkınız’. Uygulama bu şekilde. Bir şeylerin değişmesi gerekli mi, gereksiz mi, bu bizim işimiz değil.”

Rus lider, şöyle devam etti: “Bu, Amerikan halkının ve parlamentodaki temsilcilerinin, başkanlarının işidir. Ancak bu elbette hiç kimseye, seçim yasası dahil diğer siyasi sistemlerdeki kusurları parmakla gösterme hakkı vermez. Biz içişlerimize müdahale edilmesine her zaman karşı çıkıyoruz. Doğrusu Amerikalılar da aynı şeyi yapıyor. Oradaki seçimleri izlemeye çalışın. Gözlemcilere 7 metreden fazla, hatta daha uzaktan yaklaşmalarına izin verilmiyor. Uygulama bu şekilde. Söylenenlere göre bazı yerlerde savcıya şikayetle tehdit ediyorlar. Denetim ya da gözlem yapmak isteyenleri, dava açmakla dahi tehdit ediyorlar. Evet bunları görüyoruz, biliyoruz, uygulama bu şekilde fakat bu onların kendi işi.”

Putin, Kremlin’in Biden’ı tebrik etmemesi ile ilgili olarak, “Bu birini sevmek ya da sevmemekle ilgili değil. Biz sadece içlerinde yaşanan bu siyasi kargaşanın sonlanmasını bekliyoruz. ABD halkının güvenini alan kim olursa onunla çalışırız.” dedi. Putin, ABD Başkanı’nın ne zaman tebrik edileceğini de şöyle açıkladı: “Bu güven kime verilirse, partilerden birinin diğerinin zaferini kabul etmesi ya da seçimin resmi sonuçlarının meşru bir şekilde belirlenmesiyle kesinleşir”

T24