Macron’dan Fransa’daki Ermeni toplumuna destek ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusu için yardım toplayan Fransız Ermeni Destek Fonu’nun merkezini ziyaret ederek Ermeni toplumuna desteğini gösterdi.

Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 ilde yerlerinden olan 120 bin kişiye yardımda bulunmanın insani görevleri olduğunu belirten Macron, en az 1 milyon Ermeni’nin de çok zor şartlar altında yaşadığını söyledi.

Bölgeye yardım götürecek ilk uçağın pazar günü havalanacağını söyleyen Macron, devlet ve fonun yardımlarını taşıyan ikinci uçağın da 27 Kasım’da yola çıkacağını dile getirdi.

İkinci uçakta Fransa’nın eski milli futbol takımı oyuncularından Ermeni asıllı Yuri Djorkaeff de yer alacak.

Macron’a birlikte fon merkezinde bulunan Djorkaeff halihazırda Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes olduğunu fakat insani krizin devam ettiğini vurguladı.

Fransız Ermeni Destek Fonu Başkan Yardımcısı Christophe Dossikian da evlerini terk etmek zorunda kalanların yanlarına çok az eşya alabildiğini kaydetti.

Perşembe günü kampanya başlatan fon şu ana kadar 1,7 milyon euro yardım topladı ve miktarın 2 milon euroya ulaşması bekleniyor. Fakat Dossikian ihtiyacın çok daha fazla olduğu hatırlatmasında bulundu.

600 bin Ermeni’nin yaşadığı Fransa, Avrupa’daki en büyük diasporaya ev sahipliği yapıyor.

Dossikian, konuşmasında “Azeri saldırılarını” kınayan tek Batılı lider olan Macron’a teşekkürlerini sundu.

Fransa lideri Macron, bölgeye yapılacak insani yardımın yanı sıra Fransa’nın bölgedeki Ermeni kültürel ve dini eserlerinin tahrip edilmemesi için girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Euronews