Karabağ krizinin barışçıl yollarla çözüme kavuşmasından yanayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran’ın Rusya’dan Ermenistan’a silah gönderilmesine engel olduğu yönündeki sözlerine işaret eden Hatipzade, ‘Bu mesele bütün taraflarla ilgilidir. Hiçbir tarafın silah transferine izin vermediğimizi vurguladık. Bölgemiz artık bu kriz ve savaşa tahammül edemez ve ateşkes göz önüne alındığında, tüm tarafların İran’ın planında bahsettiği uluslararası hukuk çerçevesinde bu 30 yıllık krizi çözmek için kapsamlı müzakerelere girmesi gerekiyor’ diye belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif’in Bakü ve Moskova’yı ne zaman ziyaret edeceği ile ilgili soruya cevvap veren Hatipzade, ‘Ermenistan’ın Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki değişiklikler göz önüne alındığında, Sayın Zarif’in sadece Moskova ve Bakü’yü ziyaret etmesi planlanmıştı, ancak kabine duyurusu nedeniyle gezi ertelendi’ diye konuştu.

Zarif’in Bakü ve Moskova ziyaretinin ana odağının Dağlık Karabağ krizini tartışmak olduğunu söyleyen Hatipzade, ‘Elbette bu ülkelerin her biriyle önemli ikili ve çok taraflı konularımız var. İran-Rusya ilişkileri stratejiktir. Bakü ile ilişkilerimiz de artmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için tarihi bir noktadayız’ açıklamasında bulundu.

İran’ın politikasının iyi komşuluk olduğunu ve bölge ülkeleri için sorunları sıfıra indirmeye çalıştığını söyleyen Hatipzade, ‘İran tüm komşularıyla dengeli ve iyi bilinen ilişkiler kurmaya çalıştı, ancak bazı ülkeler kültürel ortaklıklar nedeniyle bizim için daha önemlidir’ ifadesini kullandı.

Kanada devletinin çifte standartları bırakmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Sözcü, ’17 Kasım günü Kanada’nın siyasi, yıkıcı ve anti insan hakları eylemleri ve ABD’nin ekonomik terörü ile Devrim karşıtı örgütlerle iş birliği yaptığı için Kanada’nın İran’daki çıkarlarını temin eden büyükelçilik olan İtalya’nın Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdık. Kanada devletini taahhütlerine bağlı kalmaya ve eylem ve söylemde çifte standartlardan uzak durmaya davet ediyoruz’ değerlendirmesini yaptı.

Biden’in başkanlığı sırasında İran’ın ABD’nin Nükleer Anlaşma’ya geri dönmesi ile ilgili şartları konusundaki soruya yanıt veren Hatipzade, ‘ABD’nin Nükleer Anlaşma’ya dönüşü ve bu konuda gündeme gelen meseleler hakkında yorum yapmak imkansızdır. ABD hükümetinin söyledikleri değil, davranışları bizim için önemlidir ve biz de tüm gelişmeleri ihtiyatlı bir şekilde takip ediyoruz. Zarif de yakın tarihli bir röportajında ​​İran’ın tutumunu da ifade etti. ABD için maksimum baskı, maksimum başarısızlığa dönüştü ve Beyaz Saray’ı her kimse yönetirse yönetsin İran halkının haklarına saygı duymalıdır’ ifadesine yer verdi.

Kabil’deki İran Büyükelçiliği’ne yapılan füze saldırısına değinen Hatipzade, ‘Komşumuz için endişeliyiz. Yaralı bir komşumuz var. Terörizm belası, ABD savaşı ve saldırganlığı, masum ama gururlu Afganistan halkının öldürülmesi, ele almaya çalıştığımız bir konudur. Dünkü olayda Kabil’in farklı yerlerinde roket saldırıları oldu ve İran Büyükelçiliği de vuruldu, ancak Büyükelçilikte bulunan insanlara ciddi zarar vermedi. En başından beri Afganistan Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduk. Afganistan’ın gelişmesini, İran olarak her zaman destekliyoruz ve tüm grupların ve akımların uyması gereken Afganlar arası diyaloğa davet ediyoruz’ dedi.

Bazı ülkelerin Trump dönemini bir fırsat penceresi olarak gördüğünü, ancak bunun bir fırsat değil, bu ülkelerin utançla kendileri için yarattıkları sıkıntılı bir pencere olduğunu değinen Hatipzade, ‘Bölgedeki bazı ülkeler, bölgesel iş birliğine ne kadar çabuk dönerse o kadar iyidir’ diye ekledi.

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