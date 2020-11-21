Şoygu: Yaklaşık 7 bin kişi Dağlık Karabağ’daki evlerine döndü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaklaşık 7 bin kişinin Dağlık Karabağ’daki evlerine döndüğünü, ateşkesin her geçen gün daha sağlam hale geleceğini söyledi.

Erivan’da Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan’la görüşen Şoygu, “Bugün itibarıyla yaklaşık 7 bin kişi evlerine döndü. Çalışmalar devam ediyor ve Dağlık Karabağ’a dönmek isteyen herkesin bunu yapabileceğinden eminim” dedi.

Dağlık Karabağ’da öncelik verdikleri konunun elbette sağlık,ulaşım,enerji,gıda gibi bölge için hayati öneme sahip hususlar olduğunu kaydeden Şoygu, bugün Erivan’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov öncülüğündeki Rus heyetinin bu konular üzerinde durduğunu belirtti.

Şoygu, bölgede barışın sağlanacağını ve kimsenin halihazırda sağlanan kırılgan barışı bozmasına izin vermemeleri gerektiğini söyleyerek barışın her geçen gün daha sağlam hale geleceğinden emin olduğunun altını çizdi.

‘Ateşkese uyuluyor’

Arutyunyan da bölgede ateşkese uyulduğuna, Rus güçlerinin bölgeye çok hızlı ve etkili şekilde intikal ettiğine dikkat çekerek bu operasyonu gerçekleştiren Rus askeri yetkililere teşekkürlerini sundu.

‘Rus barış gücünün faaliyetlerini düzenleyen belgeler imzalandı’

Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı, Şoygu ve Arutyunyan’ın Rus barış gücünün faaliyetlerini düzenleyen belgeleri imzaladığını duyurdu.

Sputnik Türkiye