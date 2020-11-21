Şoygu ve heyeti Ermenistan’da – Ermenistan Kamu Radyosu

“Büyük bir programla geldik, uygulamayı umuyoruz.” Şoygu ve Paşinyan nelerden bahsetti?

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Rusya Federasyonu Savunma Bakanın ve başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan’a büyük bir programla geldiklerini ve uygulamayı umduklarını söyledi.

Başbakanlık basın servisi, Şoygu başkanlığındaki heyetin, bugün Paşinyan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Şoygu, Ermenistan’a tamamen belli sorunlarla geldiklerini kaydetti.

“Umarım bu sefer Karabağ’da barışçıl bir hayat kurulacak ve bunun için, önümüzde pek çok çalışma bizi bekliyor.

Asıl görevimiz, Başkomutanımızın önümüze koyduğu, kan dökülmesini önleme görevidir ve bunu kesinlikle gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca, barış güçlerimizin gelecekteki yaşantısı ve çalışmaları ile ilgili konuları, bunun için neyin gerekli olduğunu görüşmeyi planlıyoruz”,- dedi Şoygu.

İki ülke arasındaki işbirliğine ilişkin tüm konuları hem askeri hem de askeri ve teknik yönden görüşeceklerini sözlerine ekledi.

İmzalanan açıklamanın ardından, konuşlandırılması iki gün önce sona eren tüm barış gücünün mümkün olan en kısa sürede çağrıldığını söyledi.

Şoygu, bugünlerde neredeyse tüm Karabağ topraklarında 23 gözlem noktası konuşlandırdıklarını, Laçin koridoru olan Stepanakert’e giden yolu kontrol ettiklerini, oradan ayrılan mültecilerin hareketlerini ve geri dönüşlerini sağladıklarını hatırlattı.

Paşinyan, savaştan önce de zor bir dönem olduğunu ancak şimdi daha zor zamanlar olduğunu kaydetti.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Şoygu’ya, ziyaretinin çok önemli olduğunu söyledi.

“Savaş sırasında Rusya’nın, Rusya Devlet Başkanı’nın, Başbakanın, kişisel desteğinizi her zaman hissettiğimizi belirtmek isterim.

Bunun için size teşekkür etmek istiyorum.

Bu dönemde Rusya ile güvenlik alanında da dâhil olmak üzere askeri ve teknik işbirliğimizi derinleştirebileceğimizi umuyoruz”,- dedi Paşinyan.

Paşinyan’a göre artık bölgede farklı bir askeri-politik durum var.

Durum değişmiş olup, bunun tüm parametreleri üzerinde henüz çalışılmamıştır.

Paşinyan, yakın gelecekte Ermenistan ile Rusya arasındaki bağların derinleşmeye devam edeceğinden, işbirliğinin daha yakın ve daha stratejik olacağından emindir.

Görüşmede Dağlık Karabağ’daki durum, Ermenistan ve Rusya arasındaki askeri ve teknik işbirliği ile ilgili çok çeşitli konular ele alındı.

Ermenistan Kamu Radyosu