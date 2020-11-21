“Putin’in kararıyla buradayız” – Ermenistan Kamu Radyosu

“Putin’in kararıyla buradayız.” Lavrov, Paşinyan’a yaklaşımlarını sundu

Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ve Mihail Mişustin’in selamlarını Nikol Paşinyan’a ileten Lavrov, Ermenistan-Rusya ilişkilerini bir bütün olarak gözlemlemekle ilgilendiklerini söyledi.

Bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki Rus hükümet heyetini kabul etti.

“Saygıdeğer Paşinyan, saygıdeğer meslektaşlarım, her şeyden önce sizlere Başkan Putin ve Başbakan Mişustin’in en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmek istiyorum.

Vladimir Vladimirov’un kararıyla buradayız.

Bugün onunla toplantılarımızın gündemini görüştünüz ve bu konuyu Mikhail Mişustin ile konuştunuz”,- dedi Lavrov.

Buna göre, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya’nın üç liderinin 9 Kasım’da uzun süren görüşmelerin sonucunda kabul edilen ve kan dökülmesine son veren ve durumu bir bütün olarak istikrara kavuşturma fırsatı sağlayan açıklamasının ardından, insani yardım da dâhil olmak üzere, Ermenistan-Rusya ilişkilerinin tüm kompleksini değerlendirmekle ilgileniyorlar.

“Barış güçlerimizin, insani yardım sağlanması da dâhil olmak üzere, bu anlaşmayı uygulamak için aktif olarak çalıştığını biliyorsunuz.

Bugün, departmanlar arası bir insani müdahale merkezinin kurulması ile ilgili konuları tartışacağız.

Vatandaşların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak ve sivil altyapının yenilenmesi için çalışacak yeni bir yapıdır.

Ekonomik işbirliğimizin, enerji sektöründeki işbirliğimizin güncel konularını da Ermeni ortaklarımızın bizim için hazırladıkları programa göre değerlendireceğiz”,- dedi Rusya Dışişleri Bakanı.

Mülteciler Komiserliği, BM Çocuk Fonu, UNESCO ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşların, BM kuruluşları ile aktif olarak çalıştıklarını vurguladı.

Tüm bu kuruluşlarla ve liderleriyle iletişime geçildiğini ve bugün dikkate alınması ve çözülmesi gereken konulara katkılarını en iyi şekilde nasıl organize edecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

“Erivan’daki geleneksel sıcak karşılama için minnettarız, kardeş Ermeni halkına desteğimizi yineliyoruz.

İzninizle meslektaşlarım, koronavirüsle mücadeledeki ortak çabalarımız da dâhil olmak üzere ekonomik, enerji ve insani işbirliğine yaklaşımlarımızı sunmaya hazırlar”,- dedi Lavrov.

Rusya hükümeti heyetinde Rusya Başbakan Yardımcıları Aleksey Overçuk, Aleksei Novak, Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, 5.Federal Güvenlik Servisi Başkanı Sergey Beseda, Tüketici Korunması ve İnsan Refahı Federal Denetleme Servisi Başkanı Anna Popova, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Maliye Bakan Yardımcısı Timur Maksimov ve diğer yetkililer bulunmaktaydı.

Ermenistan Kamu Radyosu