Paşinyan’ın düşüşü: Kadife devrimin zor günleri

Ankara

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden başlayan çatışmalar, varılan ateşkes ile sona erdirdi.

Azerbaycan’da yıllardır süren işgalin sona erdirilmesinin sevinci yaşanırken, Ermenistan tarafında ise öfke ve üzüntü var.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan ile yapılan ateşkesi ilan etmesiyle Ermenistan’ın işgal edilen topraklardan çekilmesi kesinleşmiş oldu.

Anlaşmayı büyük bir hezimet olarak gören bir grup Ermeni gösterici, camları kırarak hükümet binasına girdi, parlamentoyu bastı. Başkent Erivan’da protestolar devam ederken, Paşinyan’a istifa çağrıları yapılıyor.

Ulusa sesleniş konuşmasında varılan ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Paşinyan, siyasi kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.

Paşinyan, 2018’de dönemin siyasi iktidarına karşı ülke çapında artan yolsuzluk ile siyasi yozlaşmanın sona erdirilmesi ve daha demokratik bir ülke talebiyle yapılan geniş çaplı protestoların lideri olarak ön plana çıkmıştı.

2018’in aralık ayında yapılan seçimlerde, liderlik ettiği bloğun oyların yüzde 70,4’ünü almasının ardından Nikol Paşinyan meclis tarafından başbakan seçilmişti.

Paşinyan geçmiş yönetimlerin yaptığı yanlışları yapmayacağını vaat etmiş, kronikleşen yolsuzlukla mücadelede kararlı olacağını belirtmiş ve Ermenistan’ı daha şeffaf bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

Ancak Paşinyan’ın bu süreçte geçmiş yönetimlerin yaptığı hatalara düştüğü ve vaat ettiği reformları gerçekleştiremediği iddia ediliyor.

AA, Ermenistan’da son yıllarda meydan gelen politik gelişmelere, “Kadife Devrim” olarak da anılan sürece ve sonrasında yaşananlara mercek tutuyor.

AA