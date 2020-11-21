Çizimlerle Ermenice Kelime Dünyası Kitapçılarda

Hippo Yayınları’ndan çıkan ve yazarlığını Payline Tovmasyan ile Sevan Değirmenciyan’ın üstlendiği, Zeynep Özatalay ve Murat Başol’un çizimleri ve kompozisyonlarıyla katkı sunduğu Ermenice “resimli sözlük” Paraşkharh (kelime dünyası) Ermenice öğrenmekte olanlar ve anadili Ermenice olanlar için önemli bir çalışma.

Kasım ayında yayımlanan, 64 sayfadan oluşan ve 1000 kadar kelimeyi bir araya getiren kitabın tanıtım metni şu şekilde:

“Paraşkharh, tam da kelime anlamı gibi, kelimelerden oluşan bir dünya! İster çocuk ister yetişkin olsun, anadili Ermenice olan veya Ermenice öğrenmekte olan herkes için günlük hayatta en çok kullanılan bin kadar kelimeyi bir araya getirerek hayatı kolaylaştıran bu muhteşem çalışma, Ermenice dil öğreniminde bir ilk.

Hippo Yayınları’ndan çıkan ve yazarlığını Payline Tovmasyan ile Sevan Değirmenciyan’ın üstlendiği, Zeynep Özatalay ve Murat Başol’un çizimleri ve kompozisyonlarıyla katkı sunduğu Ermenice “resimli sözlük” Paraşkharh (kelime dünyası) Ermenice öğrenmekte olanlar ve anadili Ermenice olanlar için önemli bir çalışma.

Kasım ayında yayımlanan, 64 sayfadan oluşan ve 1000 kadar kelimeyi bir araya getiren kitabın tanıtım metni şu şekilde:

“Paraşkharh, tam da kelime anlamı gibi, kelimelerden oluşan bir dünya! İster çocuk ister yetişkin olsun, anadili Ermenice olan veya Ermenice öğrenmekte olan herkes için günlük hayatta en çok kullanılan bin kadar kelimeyi bir araya getirerek hayatı kolaylaştıran bu muhteşem çalışma, Ermenice dil öğreniminde bir ilk.

Kitapta, bizi çevreleyen evrene ve günlük hayata dair pek çok kavram ve nesne yer alıyor. Ev, mutfak, bahçe, sokaklar, doğa, hayvanlar, sağlık, yiyecek ve giyecekler ve daha neler neler! Zeynep Özatalay’ın her biri birbirinden güzel çizimleri ve kompozisyonlarıyla sadece okunup çalışılacak değil, aynı zamanda keyifle bakılacak bir kitap olan Paraşkharh, dili öğrenmeyi yaratıcı bir süreç haline getirirken eğlendiriyor.”

https://www.avlaremoz.com/2020/11/21/cizimlerle-ermenice-kelime-dunyasi-kitapcilarda/