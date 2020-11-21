Azeri-Ermeni savaşından Turancılık çıkar mı?

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Sadrettin Karaduman

MHP teşkilatlarının Turancılık uğrunda yanıp tutuştukları bilinen bir gerçektir.

Turancılık olayı bayağı eski bir hayaldir. Bu uğurda epeyce şey söylendi, yazılıp çizildi. Hepsi geçmişte kaldı. Ancak geçtiğimiz günlerde ani olarak Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasıyla yeniden (saman alevi misali) başlayan bu tartışmalara biz de bu hafta katılma niyetindeyiz.

İlk başta fikrimizi söyleyecek olursak; buradan bir şey çıkmaz. Amerika’da yapılan seçimlere yönelik olarak olduğu düşünülen ve Trump tarafından Ermenilerin bir iç politika malzemesi olarak kullanılması olayı gibi görünmektedir.

Denilecek ki Kırgızistan da karışık. Bu mesele Kırgızların bir iç problemi gibi durmaktadır. “Dünyada hiçbir mesele kendiliğinden çıkmaz” kaidesi mucibince bu problemin de dışarının karıştırmasıyla bu merhaleye geldiği düşünülmektedir.

https://www.milligazete.com.tr/makale/5737006/sadrettin-karaduman/azeri-ermeni-savasindan-turancilik-cikar-mi