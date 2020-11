Լոյս Տեսաւ Դոկտ. Վահրամ Շէմմասեանի «Մուսա Լերան Հայերը»

Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճիւղի հրատարակչատան «Հայակական Շարք»ին 11-րդ հատորը լոյս տեսաւ։ Անիկա Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Նորթրիճի մասնաճիւղի Հայագիտական ծրագիրի վարիչ դոկտ. Վահրամ Շէմմասեանի հեղինակած՝ «Մուսա Լերան Հայերը» (The Armenians of Musa Dagh: From Obscurity to Genocide Resistance and Fame 1840-1915) խորագրուած նոր գիրքն է, կը տեղեկացնէ համալսարանի Ֆրեզնոյի Հայագիտական ծրագիրի վարիչ փրոֆ․ Պարլօ Տէր Մկրտիչեան։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ «Ասպարէզ»-էն։

Նշենք, որ դոկտ. Վահրամ Շէմմասեան հեղինակած է նաեւ «Մուսա Լերան Հայերը. Ընկերային-Տնտեսական Եւ Մշակութային Պատմութիւն (1919-1939)» հատորը, դարձեալ անգլերէնով:

Հատորէն օրինակ մը գնելու համար այցելել http://www.abrilbooks.com/ կամ https://naasr.org/collections/naasr-bookstore կայքէջերը, իսկ մեծաքանակ ապսրպրանքի համար դիմել (559) 278-2669 թիւին կամ [email protected] հասցէին։

