Türkiye Karabağ’ın Azerbaycan kontrolüne geçtiği bölgelerde Suriyeli teröristleri yerleştirmek istiyor

Suriye İnsan hakları gözlemevi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Suriye’den Karabağ’a karşı savaşmak için getirilen paralı militanların ve onların ailelerinin Karabağ’da yerleşmelerine dair bilgiler aktarıyor.

Aktarılan bilgilere göre Türkiye Suriyeli militanları Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiği bölgelerde yerleştirmek istiyor.

Özellikle Türkiye’ye sadık olan Sultan Murat ve Süleyman Şah terör örgütlerinin yöneticilerine “Azerbaycan’a” yerleşme teklifi yapıldı.

Suriye İnsan hakları gözlemevinin müdürü Rami Abdulrahman televizyon programına konuşup özellikle Türkmen kökenli militanlara böyle öneriler yapıldığını ve Türkiye’nin onların kökenlerinin Kafkasya’da bulunduğunu iddia ettiğini açıkladı.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan şehirlerde Türkiye tarafından Afrin’de biriktirilen ve Azerbaycan’a gönderilen militanların sayısı 4000’e ulaştı.

Bu militanlar Türkiye ve Türk yanlısı gönüllülerin kontrolü altında bulunuyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/20/Türkiye-Karabağ’ın-Azerbaycan-Suriyeli-teröristler/198441