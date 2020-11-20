Rus kültürel figürleri Artsakh’daki anıtlar konusunda UNESCO’ya başvurdu – Ermenistan Kamu Radyosu

Vladimir Spivakov ve Teodor Kurentzis, müzisyen Boris Grebenşikov ve yönetmen Alexander Sokurov da dahil olmak üzere Rus kültürel figürleri, Artsakh’ı Hristiyan kültürel, sanatsal ve mimari miras için Dünya Mirası Alanları listesine dahil etmek için UNESCO’ya başvurdu.

Bu bilgi, RIA Novosti raporlarına göre organizasyona açık bir mektupta belirtildi.

“Biz, uluslararası kültür camiasının temsilcileri ve tanınmış şahsiyetler, Dağlık Karabağ’ın düşmanlıkların sona ermesinden sonra bile tahrip edilebilen, vandalizme uğrayabilen kültürel, sanatsal ve mimari anıtlarının kaderinden derinden endişe duyuyoruz.”

Mektupta, “UNESCO’dan anıtları kurtarmak için tüm yetki ve yetkisini kullanmasını, onlara gerekli statüyü vermesini ve onları Dünya Mirası Listesine dahil etmesini istiyoruz.”

Kültürel figürler, Artsakh’ın kültürel mirasını Suriye’deki Palmira’nın trajik kaderini yaşamayı tehdit edebileceği endişesini dile getirdi.

Mektup şef Vladimir Spivakov, Theodor Kurentzis, müzisyen Boris Grebenşikov, yönetmenler Alexander Sokurov, Alexei German Jr., Eduard Boyakov, oyuncular Andrey Merzlikin, Svetlana Nemolyayev, Yulia Aug, Zakhar Prilepin ve başkaları tarafından imzalandı.

Ermenistan Kamu Radyosu