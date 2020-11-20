PATRİK HAZRETLERİ MERHUM BAŞEPİSKOPOS SEBUH SRPAZAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Patrik Sahak II Hazretleri, 19 Kasım 2020 tarihli yazı ile, Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II Hazretleri’ne başsağlığı diledi.

Eçmiadzin Rahipler Topluluğu üyesi ve Gugark bölgesi emektar ruhani Önderi Başepiskopos Sebuh Çulcuyan’ın vefatı dolayısıyla yazdığı mektubunda Patrik Hazretleri otuz üç yıllık din adamlığı ve Ermeni Kilisesin’deki yöneticilik hizmeti veren merhum Başepiskopos Sebuh Srpazan için şöyle dedi:

“Başepiskopos Sebuh Srpazan’ın zamansız vefatı kalbimizi derinden yaraladı. Ermeni Kilisesi Merhum’dan daha çok hizmetler bekliyordu ve o, uzun yıllarını hizmet için vermeye hazırdı.

Merhum Başepiskopos’un çeşitli vesilelerle yaptığı İstanbul ziyaretleri hala hafızalarımızda duruyor.

Tanrı’ya bu iyi çobanının ruhunun esenliği ve O’nu göksel taçlarına layık etmesi için dua ediyoruz.

Patrik Hazretleri, şahsı, Ruhani Meclis, ruhaniler, cemaat kurumlarımızın yöneticileri ve imanlı halkımız adına Katolikos Hazretleri’ne ve Ermeni Kilisesi’nin tüm hizmetlilerine başsağlığı diledi.

Merhum’un hatırasına, gelecek 22 Kasım, Pazar sabahı Patrikliğimize bağlı tüm kiliselerde “hokehankisd” duaları edilecektir.

Աղբիւր։ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔՈՅ https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/