Kral İsa Bayramı Münasebetiyle.. Süveyda’da Kappuçili Papaların Kral İsa Kilisesi’nde Ayin Düzenlendi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

SÜVEYDA – Kral İsa bayramı, cemaat ve kilise bayramı vesilesiyle Süveyda ilinde bugün, Kappuçili Papaların Kral İsa Kilisesi için muhtelif Hıristiyan mezheplerinin katılımıyla bir ayin düzenledi.

Cemaat Kahini, Kappuçili Papaların Kral İsa Manastırı ve Kilisesi Başkanı Peder Fadi Ziyada, Peder Muhannad Cubeyl ve ayine katılanlar, Suriye’yi, toprağı, halkı, liderliği ve orduyu korumak ve kutsamak için yüce Allah’a dua ettiler, sıkıntı ve hastalıklardan uzaklaşmak, tüm mahallelerine güvenlik ve istikrarı sağlamak, yaralıları şifaya eriştirmek, kanlarını vatanın huzur ve güven içinde kalması için feda eden sivil ve askerlerden vatan şehitlerine rahmet diledi.

Papa Ziyada vaazında, yüce Allah’tan ülkemize, aynı Hz. İsa’nin çağrısını yaptığı topraklarımıza ve tüm beşeriyete barışı getirmesini ve Korona virüs belasını tüm dünyadan alıkoyması için dualarda bulundu.

Ayinden sonra çocuklara oyuncaklar ve hediyeler izlerken Peder Ziyada, SANA muhabirine çocukların katılımını sağlamak ve kalplerine sevinç ve mutluluğu geçirmek için, bayramı önümüzdeki Pazar günü yerine bugün Cuma günü kutladıklarını açıkladı.

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