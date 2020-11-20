Ermenistan’da dört bakan görevden alındı

Ermenistan’da savunma, acil durumlar ve çalışma ve sosyal hizmetler bakanları görevden alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vağarşak Harutyunyan atandı.

Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Zaruhi Batoyan da görevlerinden alındı.

Kararnameye göre Tsolakyan’ın yerine Andranik Piloyan, Batoyan’ın yerine ise Mesrop Arakelyan atandı.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan görevinden alınmıştı ve yerine Ara Ayvazyan atanmıştı.

Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) Azerbaycan ile yaşanan çatışmaların ardından imzalanan anlaşmanın ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/20/bakan-Ermenistan-istifa/198431