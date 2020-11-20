Dağlık Karabağ’da kentler el değiştiriyor, Ermeniler göçüyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği olan bazı kentlerin el değiştirmesi süreci başladı. Bu kentlerdeki Ermenilerin göçü de sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ağdam’a girdiği duyuruldu. Ağdam kenti 1993 yılında Ermeni güçler tarafından ele geçirilmiş, 200 bin Azerbaycanlı kenti terk etmişti. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı savaşta ise 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyü alması üzerine Ermenistan geri adım atarak Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltmayı taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

“EVİMİ YAKIP GİDECEĞİM”

Euronews’ün haberine göre, Ağdam’da yaşayan Ermeniler, bulundukları evleri terk etmeden önce bahçelerdeki nar, hurma ve diğer meyveleri topladılar. Gagik Grigoryan isimli 40 yaşındaki Ağdamlı AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bir sauna ve mutfak yapmak istedim ama şimdi her şeyi sökmek zorunda kaldım. Ayrıldığımda evi, içindeki her şeyle birlikte ateşe verip yakacağım.” dedi.

Erivan, 25 Kasım’da Kelbecer’i ve 1 Aralık’a kadar da Laçin kentini Azerbaycan’a teslim edecek.

YAŞLI ERMENİ’YE KÖTÜ MUAMELE

Dağlık Karabağ’ın Azarbaycan’ın kontrolü ele geçirdiği Şuşi (Şuşa) kentinde yaşlı bir Ermeni’nin yaşadığı çevreden zorla çıkarılması tepki yarattı. Görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Agos’un haberine göre, Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Facebook ve Twitter sayfasında, söz konusu videoyu paylaştı ve “Bu videoda, Azerbaycan ordusu yaşlı bir adamı, bir etnik Ermeni’yi olağanüstü bir alaycılıkla aşağılayarak onu bariz bir şekilde insanlık dışı muameleye maruz bırakıyor. Azerbaycan’da nefret o kadar sistematik ve devlet düzeyinde teşvik ediliyor ki bu askerler, bir kişinin çaresiz, yaşlı ve insan onuruna sahip olmasına aldırmıyorlar” ifadelerini kullandı. Tatoyan ayrıca, “Şu anda bu kanıtı, formüle etmek ve uluslararası organlara sunmak için Artsakh İnsan Hakları Savunucusu ile çalışıyoruz” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan da görüntülerdeki kişinin Şuşi’de yaşayan 80 yaşındaki Jonik Tevosyan olduğunu belirtti ve “Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin etnik kökene dayalı bu aşağılayıcı tavrı son derece üzücü” dedi.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Bu arada Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress, Savunma Bakanı Davit Tonoyan’ın istifa ettiğini bildirdi. BBC Türkçe’nin haberine göre Tonoyan, mayıs 2018’de Paşinyan’ı başbakanlığa taşıyan halk protestolarının ardından yapılan hükümet değişikliğiyle göreve getirilmişti. Aravot gazetesi de, Tonoyan’ın yerine Başbakan Nikol Paşinyan’ın danışmanı Vagharshak Harutyunyan’ın getirilmesinin beklendiğini belirtti. Harutyunyan, 1999-2000 yıllarında da savunma bakanlığı yapmıştı.

Ermenistan’da bu hafta başında Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti.

Azerbaycan’la Dağlık Karabağ ve çevre kentler üzerine imzalanan antlaşma nedeniyle ülkede çok sayıda protesto gösterisi düzenlenirken, Paşinyan’a da istifa çağrıları yapılıyor.

MACRON’DAN KARABAĞ ÇAĞRISI

Dağlık Karabağ’daki çatışmaları sona erdiren ateşkes anlaşmasından 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

Macron’un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından gelen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Çatışmaların sona ermesiyle birlikte şimdi Dağlık Karabağ’daki nüfusun korunması ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce kişinin güvenli şekilde evlerine dönüşünün sağlanması için iyi niyetli müzakerelere başlanmalı” dedi.

9 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşmasına göre Dağlık Karabağ’da Rusya’nın 1960 barış gücü askeri tampon görevi görecek. Türkiye askeri de, Azerbaycan topraklarında kurulacak bir ortak merkezde, Rus yetkilileriyle birlikte ateşkese uyulup uyulmadığını takip edecek. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi