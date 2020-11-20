Avrupa Birliği Karabağ sivil halkına ek destek olarak 3 milyon euro verecek

Avrupa Komisyonu açıklamada bulunarak savaş mağduru olan Dağlık Karabağ sivil halkına ek olarak 3 milyon euroluk bir destek vereceğini duyurdu.

AB Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon üyesi Janez Lenarčič savaştan dolayı mağdur olan sivil halka destek sürecine devam ettiklerini ifade etti.

Yaptığı açıklamada Janez Lenarčič şu ifadelere yer verdi:

“Biz ek bir insani yardım daha gönderiyoruz. Daha sonra yeni trajedilere yol açacak askeri operasyonlarının durdurulmasını takdirle karşılıyorum. Fakat bununla birlikte insanların hümaniter durumundan çok endişeliyim. Onlar evlerine döndükten sonra zor kış şartları altında, üstelik koronavirüs salgınının da eşliğinde yaşamak zorundalar.”

Ekim ayın başlarında AB Karabağ sivil halkına 900 bin euro destek sağlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/20/Avrupa-Birliği-Karabağ-sivil-halkına-destek/198397