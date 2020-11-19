Son Dakika: Bölge halkları için çok önemli! Karabağ’ın her yerinde Türk Bayrağı…

NAMIK DURUKAN Ankara Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan medyası, TBMM’den geçen tezkere ile Türkiye’nin Azerbaycan’a göndermeyi planladığı kadronun sadece Ortak İzleme Merkezi’nde görev alacak askeri ve sivil personelden oluşmayacağı, Dağlık Karabağ’da konuşlanmaya hazır, sınır korumasından müdahaleye dek bir dizi konuda görev alacak birçok askeri birlikten oluşacağını ileri sürdü. Son dakika haberine göre, Musavat gazetesine değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Muhammed Asadullazadeh, İzleme Merkezi’ne Türk Barış Güçleri’nin katılımının Mehmetçik’e Dağlık Karabağ yolunu açtığını belirtti. 2 Muhammed Asadullazadeh, “İzleme Merkezi’nin faaliyeti Karabağ’da Türk askeri güçlerinin bulunacağı anlamına geliyor. 3 Merkezin faaliyetleri Hadrut, Şuşa, Hocavend topraklarını kapsayabilir” açıklamasını yaptı. 4 Siyaset Bilimci Şebnem Hasanova ise Azerbaycan’ın belirlediği yerde Türkiye ile Rusya’nın kuracağı İzleme Merkezi’nin uluslararası hukuka… 5 BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AGİT ilkelerine uygun olmasının yanı sıra bölge halklarının istikrarı ve refahı için önemli olduğunu söyledi. 6 Hasanova, “Yapılan anlaşma ile Karabağ’ın her yerinde Türk bayraklı askeri araçları görebileceğiz. 7 Türkiye’nin bölgedeki ve masadaki rolünün resmileştirilmesi Azerbaycan, Ermenistan ve bir bütün olarak bölge için önemlidir. 8 Mevcut çatışmanın çözümü aslında Ermenistan’ın kalkınma beklentileri açısından çok önemlidir. 9 İşgal politikası nedeniyle siyasi ve ekonomik olarak bloke edilen ve tüm bölgesel projelerden kasıtlı olarak izole edilen Ermenistan’ın… 10 geleceği açısından sadece çatışmanın çözümü değil, Türkiye’nin bölgeye katılımının da bir devlet olarak Ermenistan’a fayda sağlayacağını düşünüyorum. 11 Karabağ’daki barışı koruma misyonuna Türkiye ve Rusya’nın katılması hem Azerbaycan’ın hem de Ermenistan’ın çıkarınadır” diye konuştu. 12 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi ile işgalden kurtarılan Cebrail’i ziyareti sırasında İranlı bir keskin nişancının… 13 dürbününden çekilmiş görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması Azerbaycan’da büyük tepkiye neden oldu. 14 İranlı askerin hareketini görmezden gelen Aliyev, İran’la ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasına yönelik mesajlar verdi. 15 Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ’dan İran’a açılan Hudaferin köprüsünden “Dostluk Köprüsü” diye söz eden Aliyev’in bu mesajının… 16 “Komşu İran’a verilen çök önemli bir mesaj, genişletilmiş dostluk eli” olarak görülmesi gerektiğini belirtti. 17 İran, Ermenistan’a Zengilan üzerinden lojistik destek sağlaması nedeniyle eleştiriliyordu. 18 Öte yandan Sabah gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre, terörist elebaşından Ermenistan itirafı geldi. Terör örgütü PKK’nın kadın yapılanması YJA Star’ın sorumlularından Layika Gültekin, “Karabağ’a kadar gidip Ermenileri özgürleştiriyoruz. Ermeni halkı ne zaman isterse tabii ki gidip saflarında yer alırız” dedi. 19 Terör örgütü PKK’nın tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan terörist Layika Gültekin, saklandığı ininden Ermenistan itirafında bulundu. 20 PKK’nın kadın yapılanması YJA Star’ın sözde ana karargâh sorumlularından Beritan Dersim kod adlı Layika Gültekin, “Bizim için bitti diyorlar, PKK bitmedi ki, Karabağ’a kadar gidip Ermenileri özgürleştiriyoruz. Ermeni halkı ne zaman isterse gidip saflarında yer alırız” dedi. 21 Gültekin, örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamada, Kuzey Irak’ta Bölgesel Kürt yönetiminin kendilerine yönelik kuşatma harekatı başlattığını belirtirken, dar bir alana hapsedildikleri ve olası harekat nedeniyle Haftanin ve Metina’daki köylerin de boşalmasıyla yaşadıkları paniği itiraf etti. 22 Hakkari Çukurca karşısındaki Metina, Şırnak Uludere karşısındaki Haftanin bölgesindeki Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı köylerdeki halkın, olası bir harekat nedeniyle köylerini boşaltarak Duhok, Zaho, Amediye, Kanimasi gibi yerleşimlere taşınmaları teröristleri iyiden iyiye çılgına çevirdi. 23 Bölgedeki varlıklarının halkın can güvenliğini tehdit ettiğini gizleyen Gültekin, “Eğer Metina ve Haftanin’de halk tedbirini almış olsaydı köylerini boşaltmak zorunda kalmazlardı. Her operasyon öncesi topraklarını bırakıp gitmesinler. Oyuna gelip evlerinizi bırakmayın” çağrısında bulundu. 24 Kuzey Irak’ın Duhok vilayetine bağlı Amediye kırsalındaki Gara Dağı, Zap Vadisi, sınır hattındaki Haftanin ve Metina’da son bir ay içerisinde 17 köy ve mezrada terör örgütü PKK’nın işgalinden dolayı can güvenlikleri nedeniyle köylerini terk etti. 25 Irak Bölgesel Kürt yönetimi ise kendi sorumluluklarında olan köy ve mezraların bulunduğu yerlere binlerce peşmerge gücü gönderip kalıcı karakol ve üs bölgeleri kurdu. Teröristlere yönelik kapsamlı bir harekat hazırlığı içerisinde olması da ağır darbe yiyen PKK elebaşlarını panikletti. https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-daglik-karabagda-konuslanmaya-hazir-gundeme-bomba-gibi-dustu-6358372/25 Share this: Twitter

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