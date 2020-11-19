Rusya’yı müttefik olarak görüyorlar mı? – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya’yı müttefik olarak görüyorlar mı?

Ermenistan’da Rusya’yı müttefik olarak görüyorlar mı?

Ankete katılanların % 62’den fazlası Rusya’nın dost bir ülke olduğunu düşünüyor. Rusya’yı % 39,9 ile büyük bir farkla Fransa izliyor.

Sputnik radyo istasyonu tarafından yaptırılan bir anketin sonuçlarıyla kanıtlandığına göre, Ermenistan vatandaşlarının büyük çoğunluğu Rusya’ya karşı olumlu bir tavır sergilemenin haricinde, Rusya’yı Ermenistan’ın müttefiki olarak görmektedir.

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun (% 83,8) Rusya’ya karşı olumlu baktıkları, % 84,6’sının Rusya’yı ülkenin müttefiki olarak gördükleri belirtilmiştir.

Ankete katılanların % 62’den fazlası Rusya’yı dost bir ülke olarak görmektedir.

Rusya’yı Fransa (% 39,9), İran (% 6,4), ABD (% 5,8), Almanya (% 1,2) ve Gürcistan (% 0,6) izlemektedir.

Aynı zamanda, ankete katılanların % 80’i Moskova’nın askeri-politik yardımını kabul etmeye hazır olduklarını doğrulamıştır.

MPG firması tarafından yapılan ankete 501 kişi katılmıştır.

Maksimum hata oranı % 4,3 olup, araştırma 17 Kasım’da telefon görüşmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu