Rusya’nın rolü – Ermenistan Kamu Radyosu

Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Rusya’nın rolü birkaç kez arttı

Orbeli Center analisti Taron Hovhannisyan, Sputnik Ermenistan’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karabağ sorunu ve çatışmalarına atıfta bulunan röportajının önemli hükümleri hakkında konuştu.

Taron Hovhannisyan, özellikle Dağlık Karabağ’ın statüsüyle ilgili kısma atıfta bulunarak, mevcut durum nedeniyle bu konunun şimdilik askıda kalmasından üzüntüsünü belirtmektedir.

Hovhannisyan’a göre, çatışmalardaki fiili yenilgi ve üçlü açıklamayla kurulan ateşkes koşulları, Artsakh’ın statüsüne atıfta bulunmuyor.

“Rusya cumhurbaşkanının belirttiği gibi, anlaşma yalnızca ateşkesin kurulmasına, çatışmaların durdurulmasına atıfta bulunuyor, siyasi bir çözüm belgesi değil, örneğin Mayıs 1994’te imzalanan ateşkes anlaşmasına benziyor.

Siyasi çözüm süreci, bazı değişikliklerle birlikte yaklaşık yirmi altı yıldır devam ediyor.

Artık Artsakh’ın statüsü meselesi ve sorunun çözümüyle ilgili diğer konuların görüşmelerde tartışılması gerektiği varsayılıyor”,- demektedir Hovhannisyan.

Yine de Hovhannisyan, müzakerelerin ne zaman, hangi noktadan ve hangi koşullarda devam edeceğini söylemekte zorlanıyor, çünkü savaş öncesi müzakere noktalarının artık geçerli olmadığı aşikâr, önceki dönemden miras alınabilecek tek sorun Minsk Grubu eşbaşkanlarının formatıdır.

Burada da belirli bir değişiklik var, çünkü artık Artsakh’ta Rus barış güçleri olduğundan dolayı, Rusya artık aynı statüde yer almıyor.

“Rusya’nın sorunun çözümündeki rolü ve ağırlığı birkaç kez arttı ve buna paralel olarak Fransa ve ABD’nin rolü azaldı.

Çok şey, bu ülkelerin nasıl davrandığına bağlı olacak.

Buna karşılık Türkiye, daha sonraki aşamalara doğrudan dâhil olmak için aktif çabalar göstermeye devam ediyor ve Azerbaycan’ı her şekilde tek taraflı olarak destekliyor.

Dolayısıyla, Artsakh’ın statüsü konusu belirsizliğini koruyor; gelecekte hangi kararların öne sürüleceği bilinmiyor”,- dedi analist.

Rusya Devlet Başkanı’nın Ermeni tarafına 20 Ekim’de ateşkesin daha uygun bir versiyonunu teklif etmiş olup, Ermenistan Başbakanı’nın reddettiğine değinen Taron Hovhannisyan, Nikol Paşinyan’ın bu konudaki bakış açısını duymak istediğini kaydetti.

Ona göre, o sırada durumu askeri yollarla düzeltmenin ve daha elverişli bir duruma ulaşmanın mümkün olduğunun farkına varılmışsa, o zaman belki de içinde bilgelik bulunabilir, fakat çatışmaların gidişatının bildiğimiz yönde ilerlediği konusunda net bir fikre sahip olduysa, böyle bir karar makul kabul edilemez.

Ermenistan Kamu Radyosu