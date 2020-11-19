Paris Belediye’si, Dağlık Karabağ’ın tanımasına dair bir karar kabul etti

Fransa Başkenti Paris Belediyesi, Ermenistan ve Dağlık Karabağ hakkında bir karar kabul etti.

Kararda, “Fransa’daki farklı siyasi partileri temsil eden bir grup milletvekililer ile yerel özyönetim birim temsilcilerinin, birleşerek Dağlık Karabağ’ın tanınması talep ettiğini ve 19 Ekim 2020 tarihinde Milli Meclis’e “Artsakh Cumhuriyeti’ni tanıyan” bir karar sunduğunu,



Paris 9. Bölge Belediye Başkanı Deplhine Bürkli ile Pierre-Yves Bournazel, Alexis Govciyan ve Maud Lelievre’nin Dağlık Karabağ hakkında yaptıkları ve Paris şehir meclisinin işbu çağrısıyla birleştirdikleri ortak çağrıyı,



27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın, Türkiye’nin siyasi ve askeri desteğiyle ve Suriye’li cihatçı militanların katılımıyla savaş operasyonları bağlattığını,



Azerbaycan Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin hava saldırılarının neticesinde Dağlık Karabağ’da onlarca sivil vatandaşların yaralandığını veya yaşamını yitirdiğini, Stepanakert’te, eğitim ve sağlık kurumları dahil şehir altyapılarının %80’inin yıkıldığını, diğer yerleşim yerlerinde de yıkımlar ve zararların mevcut olduğunu,



Dağlık Karabağ’da insani felaketin yaşandığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini,



AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ve çatışmada arabulucu ülke olarak Fransa’nın, savaş operasyonlarının başladığı andan beri bunları durdurma çağrıdsına rağmen durumun gittikçe daha da fenalaştığına ve ilan edilen tüm ateşkeslerin bir saat sonra ihlal edildiğini,



9 Kasım’da Rusya Federasyonu’nun himayesinde ve Fransa’nın taraf yapılmadığı nihai bir ateşkesin imzalndığını ve güç zaferinin, diyalog zaferine üstünlük sağladığını,



Bu ateşkese göre çatışan tarafların, imzalama gününde bulundukları yerlerde kalmaları öngörüldüğünü ve bunun, Ermeni halkı ve Dağlık Karabağ’ın zararına olduğunu,



Bölgede Rus barış güçlerinin konuşlandığına rağmen Dağlık Karabağ’ın varoluşunun tehlikede olduğunu,



Paris Belediye Başkanı’nın, savaş operasyonları sırasında defalarca o operasyonları durdurma çağrısını yaptığını ve Paris şehir yönetiminin, nerede yaşıyorsa yaşasın Ermeni halkına desteğini bir kes daha dile getirdiğini,



Başkent Paris ile Ermeni halkı arasındaki çok eski ve sağlam dostluk ilişkilerini ve bu ilişkilerin, EHGB Avrupa şube gözlemcilerini savaş operasyonlarının yoğun döneminde eşlik eden Belediye Başkan Yardımcımız Anuş Toranyan yardımıyla Ermenistan Cumhuriyetine bir kez daha teyit edildiğini,



Başkent Parisin, geniş çaplı insan hakları ihlallerine maruz kalan halklara geleneksel olarak destek verdiğini, ve mevcut insani felaket hakkında dünyaya haber vermek gerektiğimi,



Başkent Yerevan’ın, Uluslararası Frankofon Belediye Başkanları Derneği (AIMF) üyesi olduğunu,



Başkent Paris şehir yönetimi için, Dağlık Karabağ halkına yardım verilmesinin son derece önemli olduğunu dikkate alarak,



Paris Belediye Başkanlığı’nın, “Birleşik Paris”, “Komünist ve Vatandaş”, “Paris Çevrecileri”, “Nesiller”, “Bağımsızlar ve ilericiler”, “Paris’i değiştirmek”, “Modem”, “Demokratlar ve çevreciler” grupların teklifiyle Paris Belediye Meclisi:

– Paris Belediye Başkanı’nı, Avrupa ve Dışişleri Bakanı’na bir mektup ileterek Fransa’nın, Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’ni tanımaya çağırmaya,



– Fransa Hükümeti’ni, Fransa yerel özyönetim birimlerinin, Dağlık Karabağ ile temaslar kurma yasağını kaldırmaya ve insani yardım kapsamında Dağlık Karabağ ile işbirliği yapmalarına izin vermeye,



– Paris şehir yönetimini, Dağlık Karabağ’a acil insani yardım göndererek çatışmadan zarar gören halka mümkün olduğu kadar hedefli yardım sağlamaya,



– Paris şehir yönetimini, Dağlık Karabağ halkına ve Ermenistan Cumhuriyeti’ne sığınan göçmenlere 50.000 Avro miktarında finansal yardım sağlamaya çağırıyoruz. Fransa Pan Ermeni Vakfı’nın araçlığıyla sağlanan bu yardım, Uluslararası Frankofon Belediye Başkanları Derneği yardımıyla Paris ortağı ve AIMF üyesi Yerevan’a daha önce verilen 50.000 Avrup’ya ekleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/19/Paris-Fransa-Dağlıkğ-Karabağ-bağımsızlık/198351