IMF Ermenistan’a para verecek

Ermenistan ekonomisinin pandemi ve savaş nedeniyle ikiz şok yaşadığını belirten IMF, ülkeye 36,7 milyon dolarlık finansman sağlayacağını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ermenistan’a 36,7 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Stand-By anlaşması kapsamında 2 Eylül-16 Kasım tarihleri arasındaki gözden geçirme süreci tamamlanırken, IMF İcra Kurulu’nun da yakın zamanda resmi onayı vermesi bekleniyor.

IMF’den yapılan açıklamada, corona virüsü pandemisi ve savaşın Ermenistan ekonomisini olumsuz etkilediği, IMF’nin göndereceği desteğin acil tıbbi ve sosyo-ekonomik ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu finansman desteğinin, ülkede daha güçlü ve kapsayıcı büyüme için gerekli reformların tamamlanmasında da kullanılacağı ifade edildi.

“İKİZ ŞOK YAŞANDI”

Ermenistan’da gözden geçirme sürecinde görevli IMF ekibinin şefi Nathan Porter, pandemiye ek olarak 1990’ların ilk yarısı sonrasındaki en kötü askeri çatışmaların yaşandığını, iki şokla birden karşı karşıya kalan ve çok sert etkilenen Ermenistan ekonomisinin bu yıl küçüleceğini belirtti.

İkiz şok nedeniyle ülke içinde talep ve arzda bozulmalar yaşandığını, ihracat ve turizm gelirleri ile işçi dövizleri ve sermaye girişlerindeki sert düşüşün bu bozulmayı artırdığını belirten Porter, Ermenistan ekonomisinin 2020’de yüzde 7 küçülmesini beklediklerini söyledi.

BÜTÇE AÇIĞI MİLLİ GELİRİN YÜZDE 7’SİNİ AŞACAK

Toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek ve 2021’de büyüme beklentisinin ılımlı olduğunu belirten IMF temsilcisi, dış gelişmeler, belirsiz ekonomik ve siyasi ortam, bölgesel gerilimler ve pandeminin yoğunluğu ve süresinin, yakın dönemde ekonomi üzerinde aşağı yönlü riskler yarattığını vurguladı.

Gelirlerdeki düşüşün yanı sıra sağlık ve askeri alandaki harcamaların artması nedeniyle bütçe açığının milli gelire oranının 2020’de yüzde 7’ye yükselmesini beklediklerini belirten Porter, kamu borcunun milli gelire oranının da 2020’de yüzde 60’a, 2021’de yüzde 69’a ulaşmasını öngördüklerini açıkladı.

Ermenistan’da Nikol Paşinyan yönetimi, Azerbaycan ile savaşta ağır bir yenilgi almış ve Dağlık Karabağ’da işgal ettiği bölgelerin büyük kısmından çekilmeyi kabul eden bir anlaşmaya imza atmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/imf-ermenistana-para-verecek-6132050/