Fransa Senatosu, resmen tanınmamış Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik tasarıyı oylayacak

Fransa Senatosu’nun resmi olarak tanınmamış Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınması için hükümete çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını 25 Kasım’da oylayacağı belirtildi.

Tasarıda imzası bulunan Fransız Senatör Bruno Retailleau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 25 Kasım’da Senato’nun Fransa hükümetine Dağlık Karabağ’ı tanımasını öneren bir tasarıyı gündemine alacağını ve oylayacağını ifade etti.

Le 25/11, le Sénat examinera une résolution proposant la reconnaissance par la République française de la République d’Artsakh. Seule son indépendance peut garantir durablement les droits et libertés des populations du Haut Karabakh face à l’expansionnisme islamiste turc. pic.twitter.com/97yFQxQ02r — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 18, 2020

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Tasarı, Senato’nun en büyük 5 siyasi grubu olan Cumhuriyetçiler, Merkezci Birlik, Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Ekolojist Grup tarafından desteklenirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi ise tasarıya karşı çıkıyor.

Senato tarafından alınan kararlar, Fransız hükümeti için tavsiye niteliği taşıyor ve hükümet için bağlayıcı hüküm ifade etmiyor.

Sputnik Türkiye