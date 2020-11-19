Ermenistan’ın Karabağ’daki büyük oyununu Azerbaycan Ordusu ortaya çıkardı. Sirke suyuna atıp bekletiyorlarmış

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Ermenistan’ın 28 yıl işgal altında tuttuğu ve ayrılırken pek çok yeri yaktıkları Karabağ’ın Kelbecer kentindeki büyük oyunu Azerbaycan Ordusu ortaya çıkardı. Kelbecer’de “Eski Ermeni Tarihi” üreten bir fabrika bulundu.

Azerbaycan’ın İstanbul eski Başkonsolosu İbrahim Nebioğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Ermenistan’ın Türk toprağı Karabağ’da oynadığı büyük oyunu gözler önüne serdi.

Karabağ’ın hem tarihi hem de hukuki olarak Azerbaycan’a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyen Ermenistan, çareyi geçmiş üretmekte bulmuş.

Nebioğlu’nun paylaşımına göre, Karabağ’ın Kelbecer kentinde Azerbaycan Ordusu, “eski Ermeni tarihi” üreten bir fabrika buldu.

Ermeni zanaatkarların, antik süsleri ve taşa haçları yonttuğunu, sirke içinde koruduğunu ve eski bir görünüm kazandırmak için okside ettiklerini belirten Nebioğlu, “Sonra taşları toprağa gömerler ve bir süre sonra yüzeyden ‘antik tarihçi eşyalar’ ortaya çıkar.” dedi.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenistanin-karabagdaki-buyuk-oyununu-azerbaycan-ordusu-ortaya-cikardi-sirke-suyuna-316605h.htm