Ermenistan vatandaşlarının büyük kısmı, Rusya’ya karşı olumlu bir tavır güdüyor

Anket kuruluşları birliği Gallup International Association’ın bir üyesi olan MPG LLC şirketi tarafından Radyo Sputnik’in talebi üzerine gerçekleştirilen anket, Ermenistan vatandaşlarının büyük kısmının Rusya’ya karşı olumlu bir tavır güttüğünü ve Rusya’yı Ermenistan’a karşı dost bir ülke olarak gördüğünü ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 83.8’i, Rusya’ya olumlu, yüzde 9.4’ü ise olumsuz yaklaştığını belirtirken, yüzde 6.8’i de çekimser oy kullandı.

Hangi ülkelerin Ermenistan için dost olduğu sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 62.3’ü Rusya’yı seçti. Ankete katılanların yüzde 84.6’sı Rusya’nın Ermenistan’ın müttefiki olduğunu düşünüyor, yüzde 11.8’i ise aksini savunuyor.

Diğer yandan Ermenistan vatandaşlarının yüzde 39.9’u Fransa’yı, yüzde 6.4’ü ise İran’ı ülkelerinin dostu olarak gördüklerini ifade etti.

Yalnızca yüzde 5.8’lik bir grup da ABD’nin Ermenistan’ın dostu olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 1.2’si Almanya, yüzde 0.6’sı da Gürcistan’dan yana tercih belirtti.

Anket katılımcılarının yüzde 79.6’sı Rusya’yı, Ermenistan’ın gerekmesi halinde askeri-siyasi yardım kabul edebileceği ülke olarak gördüklerini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 14.4’ü Fransa, yüzde 6.8’i de İran’dan yardım alınabileceğini kaydetti. ABD ve Almanya’dan yana tercihlerini kullananların oranı ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 0.4 oldu.

Bu anket, Gallup International Association’ın seçkin bir üyesi olan MPG LLL şirketi tarafından Radyo Sputnik’in talebi ile Sputnik.Polls projesi çerçevesinde 7 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan’da gerçekleştirilmiştir. 501 kişinin katıldığı anket, telefon yoluyla yapılmıştır.

Sputnik Türkiye