Ermenistan Milli Takımı UEFA Uluslar ligi turnuvasında grupta birinci oldu

UEFA Uluslar ligi C divizyonunun 2’inci grubunda Ermenistan Milli Takımı birinci sırada yer aldı. Son maçta Ermenistan Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

Kıbrıs’ta evsahipliği yapan Ermenistan zor mücadelede 1:0 üstünlük sağlayıp Kuzey Makedonya’yı yenilgiye uğrattı.

Ermenistan Milli Takımı oyuncularından Hovhannes Hambardzumyan Ermenistan’a bu maçta zafer getiren ve grupta birincilik getiren tek gole imza attı.

Böylece son iki maçta gruptaki en güçlü ve birincilik kazanmak için mücadele eden takımlarla karşı karşıya gelip Ermenistan her iki maçta da zafer kazandı ve toplam 11 puan elde edip birinci sırada yer aldı.

Ermenistan bir üst B divizyona yükselirken Türkiye kendi grubunda son sırada yer alıp C divizyona düştü. Gürcistan ve Azerbaycan da C divizyonunda oynayacaklar.

Ermenistan Milli Takımının teknik direktörü Joaquín Caparrós oyunculardan memnun olduğunu ifade ederek onların tarih yazdığını vurguladı.

Caparros’un değerlendirilmelerine göre Ermenistan Milli Takımı ve genel olarak Ermenistan’da futbol daha çok gelişecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/19/Ermenistan-Milli-Takımı-UEFA-Uluslar-ligi/198376