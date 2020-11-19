Bu kafa nereye götürür?!

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Arslan TEKİN



Kafkasya‘da vuruşanlar kimler? Azerbaycanlılarla Ermenistanlılar mı? Müslümanlarla Hristiyanlar mı, Türklerle Ermeniler mi? Her üçünü de diyebilirsin. Türkiye, Azerbaycan’ı niye destekledi ve hatta niye savaşta yer aldı? Sırf Müslüman olduğu için mi? Yoksa Türk olduğu için mi?

Adı bile “İslâm Cumhuriyeti” olan İran “devlet” olarak neden Azerbaycan’ı desteklemedi? Üstelik “mezhep” birliği de var. Ama İran’ın yüzde 40’ına yakın bir yekûn tutan Türk unsur Azerbaycanlıların yanındaydı. Tebriz’de neredeyse her gün destek gösterileri yapılıyor, Aras kıyısına gidilerek sınırda Azerbaycan’a bayrak sallanıyordu.

Bir “İslâmcımız” Azerbaycanlıları can-ı gönülden desteklemekle beraber “Türk”demekten kaçınıyor, “Müslümanlar” diyor. “Düşman” tarafından bahsederken ise “Hristiyan” değil; “Ermeni” adını kullanıyor. (Tenkit emiştim.)

“İslâmcılarımız” kendilerince bir hat çizmişler. O hattın dışına çıkarlarsa maazallah “gâvur” olacaklar! Geçmişte kendilerine öyle telkin edilmiş. Bu hattın içindeki düşman ise “Türk”tür! Kur’ân-ı Kerîm’i bile yok sayıyorlar!

Eski hastalık… Bir türlü kurtulamıyorlar. Ermeni Ermeni’dir, Fars Fars’tır, Arap Arap’tır, Fransız Fransız’dır, İngiliz İngiliz’dir… Ama, Türk “Türk” değildir!

Burada “Türk”e her saldırdığında cevabını alan İslâmcı kesimin muhterem yazarı “Turan” deyince de irkiliyor. Rusya’nın son anda Kafkasya’da devreye girmesini kastederek: “[Ermenistan’ı] basit bir stratejik himaye değildir, inanç temelli bir himayedir. Hele de bu çağ, ‘Religio-politik’/ inanç-din merkezli bir siyaset’ çağıdır.” diyor ve sözü Turancılığa getiriyor: “Bazılarının ‘Panturanist’ hayallere kapılarak yazdıkları makalelerin, kuzeyde Rusya’yı da, güneydeki İran’ı da rahatsız edeceği unutulmamalıdır. Etnik beraberlik hayalleri yerine, bu çağda da bir ‘religio-politik’ (din-inanç merkezli) bir dünyada olduğumuzu son gelişmeler bize bir daha öğretmiş olmalıdır.” (Selahaddin E. Çakırgil, Star, 17 Kasım 2020).

Rusya, İran bahane. “Türk”, “Turan” lafızları, “İslâmcımız”ı huzursuz ediyor. (Eski Rusçu-Çinci sol kanat da Turancılığı, Rusya ve Çin zarar görecek endişesiyle “ırkçılık”, “gericilik” diyerek halka “öcü” göstermek isterler. Birini burada birkaç gün önce teşhir ettim.)

Ateşli Rus milliyetçisi Rusya Liberal Demokrasi Partisi’nin başkanı Yahudi asıllı Jirinoviski de “Turançılık” hakkında tıpkı Selahaddin E. Çakırgil gibi düşünüyor:

“Bugün onların hepsi kuvvetli, güçlü, sımsıkı bir birlik içindeler. İsterlerse Ermenistan’ı yok ederler, küle çevirirler. Azerbaycan’la birleşip, İran’la anlaşarak Orta Asya’ya girecekler, Büyük Türk devleti Turan’ı kuracaklar. Beni anlıyor musunuz! Onlar bize karşı seve seve birleşecekler! Çünkü biz Hristiyanız. Onlarsa hepsi Müslüman. Onlarda onları birleştirecek bir şey var. Dilleri birleştirecek onları. Türk dili; Azerbaycanlılar, Türkmenler, Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, Tatarlar, Başkurtlar… Oralarda kim Rusça konuşuyor sanıyorsunuz…”

Jirinoviski, Türkologdur. Çok iyi Türkçe bilir.

Sırbistan’ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç‘le, daha Radikal Parti’nin genel sekreteri iken Belgrad’da parti binasında gerilimli bir röportaj yaptığımızı, bulunduğumuz odada Jirinovski‘nin de fotoğrafının asılı olduğunu, yeri gelmiş yazmıştım. Niye onun resmi vardı? Çünkü Jirinoviski, Slav birliğinin savunucusu.

Kosova’da iç savaş çıktı çıkacak. Priştine’deyim. Sırplar yürüyüş yapıyorlar. Ben de takip ediyorum. Bir binadan bir kadın Yunan bayrağı salladı. Bir alkış, bir alkış!…

Soy ve din bir araya getiriyor. Ama öncelik soyda…

“İslâmcılarımız” beyinlerinin çeperlerine kadar kazımalılar… “Ümmet”e giden yolun taşlarını “Turan” ideali döşüyor!

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bu-kafa-nereye-goturur-57469yy.htm