Tepkilere Karşın İstifa Etmeyen Paşinyan’dan 15 Maddelik Aksiyon Planı

Azerbaycan’la Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmaların Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’da işgal altındaki topraklardan çekilmesini öngören anlaşmayla sonuçlanması, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı tepkilerin odağına oturtmuştu. Muhalefetin ve sokağa çıkan göstericilerin taleplerine karşın Paşinyan, istifa etmeyeceğinin sinyalini verirken önümüzdeki 6 aylık sürece yönelik bir aksiyon planı açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Facebook sayfasından paylaştığı mesajında, yaşananların tüm sorumluluğunu kabul ettiğini ancak ülkede istikrarın ve güvenliğin sağlanmasından da kendisinin sorumlu olduğunu dile getirdi. Paşinyan bu çerçevede 15 maddelik bir plan açıkladı.

Bu maddeler arasında Minsk grubuyla görüşmelere başlanarak Dağlık Karabağ’da Ermenistan kontrolündeki bölgelere halkın geri dönebilmesi de bulunuyor.

Plan uyarınca evlerine geri dönecek kişilere devletin, evlerini yeniden inşa edebilmeleri için mali yardım sağlaması da öngörülüyor.

Paşinyan, askeri bir reform, seçim kanununda değişiklik ve Corona virüsü salgını ve ekonomik sorunlarla mücadele konularında yapılacakları da planında listeliyor.

Paşinyan, önümüzdeki yıl Haziran ayında da planın uygulanması konusunda halka bir rapor sunma taahhüdünde bulunuyor.

VOA