Senatör Bob Menendez, ABD’yi Türkiye ve Azerbaycan’a yaptırım uygulamaya çağırdı

ABD’li Senatör Bob (Robert) Menendez, ülke yönetimini, Ermenistan ve Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı soykırımcı saldırılarda bulunan Türkiye ve Azerbaycan’a karşı yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

ABD Ermeni Davası Konseyi’nden edinen bilgiye göre Menendez, Ankara ve Bakü’ye Amerikan silahların satışının durdurulmasını talep ederek, Türkiye ve Azerbaycan saldırıları nedeniyle yerlerinden edinen Ermeni göçmenlere ise 100 milyon dolarlık yardım sağlama çarısını yaptı.

Senatör, ABD’nin, AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülke olarak müzakere sürecine yeniden katılması gerektiğini de vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/18/Menendez-ABD-Türkiye-Azerbaycan-Karabağ/198289