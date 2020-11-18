Kapalı Maraş kademeli olarak yerleşime açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte gidip yemek yediği Kapalı Maraş’ın turizme kazandırılması için aşamalı bir plan hazırlandığı bildirildi.

Buna göre, kentte malları bulunan Rum vatandaşlara istemeleri halinde taşınmazlarını devralmaları ya da KKTC’ye bedeli karşılığında satmaları konusunda teklifte bulunulacak. KKTC yetkililerinden alınan bilgiye göre, Maraş’taki taşınmazlar için oluşturulan Taşınmaz Mal Tazmin Komisyonu’na bugüne kadar 300’e yakın başvuru yapıldı. 4 bin 638 dönümlük kentteki taşınmazlar için şu ana kadar yapılan başvuruların 2 bin 318 dönüme denk geldiği öğrenildi. Öte yandan KKTC’nin tanınması için de yeni bir girişimde bulunuluyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı Azerbaycan ziyareti KKTC’nin hukuki anlamda tanınması için atılacak ilk adım olacak.

Hürriyet Gazetesi