KAHİNLİK VE RAHİPLİK TAKDİSİ

Ruhani Meclis kararı ve Patrik Sahak II. Hazretlerinin talimatı ile, Patrikliğimiz Diakosu Vağarşag Seropyan’ın takdisi ile Patrikliğimizin rahipler topluluğu yeni bir rahiple zenginleşiyor.

Gelecek Cuma, 20 Kasım 2020, saat 16:00’daki akşam duasından hemen sonra, Feriköy S. Vartanants Kilisesi’nde Patrik Hazretleri, Diakos Vağarşag Seropyan’ın Çağrı Töreni’ne riyaset edecektir.

Ertesi sabah, 21 Kasım, Cumartesi, Surp Asdvadzadzin’in (Meryem Ana) üç yaşında mabede sunulması yortusu günü, saat 11:00’de Patrik Sahak II. Hazretleri Kumkapı’daki Surp Asdvadzadzin Patriklik Katedrali’nde Surp Badarak sunacak.

Ruhani Önderimiz Surp Badarak sırasında Diakos Vağarşag Seropyan’ın kahinlik ve rahiplik takdisini gerçekleştirecektir.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1697603827066160