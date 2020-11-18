İtalya’nın Viareggio şehri Karabağ’ın bağımsızlığını tanıdı

İtalya’nın Toscana bölgesinde bulunan Viareggio şehrinin Belediye Meclisi Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) bağımsızlığını tanıyan bir tasarı kabul etti.

Bu tasarıda yer alan ifadelere göre aynı zamanda İtalya Hükümetin’e de Artsakh’ın bağımsızlığını tanıma çağrısı yapılıyor.

Tasarı Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’ın Karabağ’a ve Karabağ vatandaşlarına karşı askeri saldırısını kınamakla birlikte Avrupa ülkeleri tarafından Azerbaycan’a karşı adımların atılmaması da kabul edilemez olarak tanımlanıyor.

Karabağ meselesinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ülkedeki muhalefeti de baskı altında almak için kullanıldığını ifade eden Viareggio Belediye Meclisi Artsakh halkına dayanışmasını dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/18/İtalya-Viareggio-Karabağ-bağımsızlığını/198297