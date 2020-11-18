Ermenistan’da yeni Dışişleri Bakanı atandı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan’ın önerisine dayanarak, Ara Ayvazyan’ı Ermenistan Dışişleri Bakanı olarak atanması kararnamesini imzaladı.

Ara Ayvazyan, 14 Ekim’de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Ayvazyan 30 Mart 1969’da Yerevan’da doğdu, 1993’te Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Arapça bölümünü bitirdi. 1994 yılından beri Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapmaktadır.

2016-2020 Ermenistan’ın Meksika Büyükelçisi, 2011-2016’da Ermenistan’ın Litvanya Büyükelçiliğini yaptı. Olağanüstü yetkili Büyükelçi ve Tam Yetkili diplomat rütbesine sahiptir. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/18/Ermenistan-Ayvazyan-Dışişleri/198315